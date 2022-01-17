Altınordu'da 'Her Okula Bir Can Dostu' projesine ilgi artıyor - Son Dakika

Ordu'nun Altınordu Belediyesi tarafından başlatılan 'Her Okula Bir Can Dostu' projesi kapsamında aşı ve bakımları yapılan sevimli dostlar, talepte bulunan okullara verilmeye devam ediliyor.

Özellikle çocukların hayvan sevgisi ve şefkati ile yetişmesi için okullarla iş birliği yapılıyor. Okulların bahçelerinde oluşturulan yaşam alanlarına yerleştirilen sevimli dostlar, öğrencilerden büyük ilgi görüyor. Altınordu Mehmet Akif İnan İlk ve Ortaokulu da projeye dahil olarak, iki can dostu sahiplendi. Okula ekipler tarafından iki yavru köpek getirilirken, kulübe çit ve mama desteğinde de bulunuldu.

Okul Müdürü Harun Uysal, öğrencilere hayvan sevgisinin aşılanması adına projeyi desteklediklerini belirterek, "Hem okul olarak bir hayvan sahiplenelim, hem de çocuklarımızın bu makul ihtiyacına cevap verelim düşüncesiyle Altınordu Belediyemize müracaatta bulunduk. Bu vesile ile talebimiz yerine getirildi, biz bundan mutlu olduk, çocuklarımız da mutlu oldu. Kurum olarak iki can dostumuz oldu. Belediye Başkanımız Aşkın Tören'e teşekkür ederiz" dedi. - ORDU