Altınordu'da Yol Çalışması Sırasında Tarihi Kiremit Mezar Bulundu - Son Dakika
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Altınordu'da Yol Çalışması Sırasında Tarihi Kiremit Mezar Bulundu

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19.06.2025 12:22  Güncelleme: 12:38
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Altınordu\'da Yol Çalışması Sırasında Tarihi Kiremit Mezar Bulundu
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Altınordu Belediyesi'nde yürütülen yol genişletme çalışmaları sırasında Roma veya Bizans dönemine ait kiremit mezar kalıntıları bulundu. Çalışmalar durdurulurken, arkeologlar tarafından kurtarma kazısı başlatıldı.

(ORDU) - Altınordu Belediye Başkanı Ulaş Tepe, kentte yapılan yol genişletme çalışması sırasında Roma veya Bizans dönemine ait olduğu tahmin edilen kiremit mezar kalıntılarının bulunduğunu duyurdu. Bölgede yol çalışmaları durdurulurken, arkeologlar tarafından yapılan kurtarma kazısında mezarların birinden kafa tası ve kemik parçaları çıktığı görüldü.

Altınordu Belediyesi, Akkese Mahallesi Bayraktaroğlu Sokak'ta mart ayında yol genişletme çalışması başlattı. Belediye ekiplerinin dün sürdürdüğü çalışma sırasında kepçenin küreğine kiremit parçaları takıldı. Durumun bildirilmesi üzerine Altınordu Belediyesi bölgedeki çalışmalarını durdururken, yetkililerce Ordu Müze Müdürlüğüne bilgi verildi. Hızla bölgeye ulaşan arkeologlar ve müze personeli, alanda yaptıkları ilk incelemelerde üst kısmı kiremitle kaplı, Roma ya da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen en az iki kiremit mezarın bulunduğunu tespit etti.

Bunun üzerine bölgede kurtarma kazısı çalışmaları başlatıldı. Arkeologlar eşliğinde sürdürülen çalışmalarda, mezarlardan birinde insana ait olduğu düşünülen bir kafatası ve kemik parçaları ortaya çıkarıldı. Buluntular, incelenmek üzere Ordu Müze Müdürlüğü'ne götürüldü. Havanın kararmasıyla birlikte çalışmalara ara veren ekipler, bugün kurtarma kazısına kaldıkları yerden devam edecek.

Öte yandan mezarların kesin dönemi ve yapısal özellikleri yapılacak olan arkeolojik değerlendirme sonucunda netlik kazanacak.

"Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak"

Tepe, sürecin ilgili kurumlarla koordinasyon içinde hassasiyetle yürütüldüğünü belirterek, "Altınordu Belediyesi olarak yürüttüğümüz yol genişletme çalışmaları sırasında, Akkese Mahallemizde tarihi buluntulara rastlanmıştır. Bu gelişmenin ardından Altınordu Belediyesi olarak, gerekli duyarlılığı göstererek çalışmaları derhal durdurduk. Alanda uzman arkeologlar tarafından bilimsel nitelikli kurtarma kazıları yürütülmektedir. Kazı çalışmalarının tamamlanmasının ardından gerekli değerlendirmeler yapılacak ve yol çalışmamızı ilgili kurumlarımızla iş birliği içerisinde yeniden şekillendireceğiz" dedi.

"Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz"

Mahalle Muhtarı Ömer Manav ise "Altınordu Belediyemiz yol genişletme çalışması yaparken operatör arkadaşımız kepçenin küreğinde değişik renkte bir taş görmüş. Daha sonra beni çağırdı. Ben de durumu yetkililere bildirdim. Müze Müdürlüğünden ekipler geldi. Yapılan incelemede taş parçasının kiremit olduğunu ve burada bir kiremit mezar olduğunu tespit ettiler. Ardından kazı çalışmaları başlatıldı. Mezarları daha sonra açtılar. İçerisinden kemik parçaları çıktı. Mahalleli olarak bizler de heyecanlandık. Belgesel seyreder gibi çalışmaları seyrediyoruz. Ne çıkacağını merak ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Altınordu'da Yol Çalışması Sırasında Tarihi Kiremit Mezar Bulundu - Son Dakika

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