Altınovalılardan Ayasofya Camisi ziyaretlerine büyük ilgi - Son Dakika
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Altınovalılardan Ayasofya Camisi ziyaretlerine büyük ilgi

26.04.2022 00:57
Altınovalılardan Ayasofya Camisi ziyaretlerine büyük ilgi

Yalova Altınova Belediyesi tarafından esaret zincirlerini kırarak ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne yönelik ramazan ayında her gün düzenlenen ücretsiz ziyaretlere binlerce kişi katıldı.

Yalova Altınova Belediyesi tarafından esaret zincirlerini kırarak ibadete açılan Ayasofya Camisi'ne yönelik ramazan ayında her gün düzenlenen ücretsiz ziyaretlere binlerce kişi katıldı.

Ziyaret çerçevesinde Sultanahmet Meydanı ve tarihi hanları ziyaret eden Altınovalılar, belediyenin düzenlediği iftar programında oruçlarını açtıktan sonra Ayasofya Camii'nde teravih namazlarını kılıyor.

Ayasofya'nın Türk ve İslam tarihi adına önemli bir mabet olduğunu açıklayan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ramazan ayında düzenledikleri gezilere gösterilen yoğun ilginin kendilerini çok mutlu ettiğini belirterek,

"86 yıl sonra zincirlerin kırıldığı Ayasofya; Fatih Sultan Mehmet'in vasiyeti, duası. Necip Fazıl Kısakürek'ten Nazım Hikmet'e aziz vatanın, aziz milletin hayaliydi. Altınova Belediyemizin bu ulu mabet için düzenlediği seferlere 7'den 77'ye her yaştan, her görüşten hemşerilerimizin katıldığını görmek bizleri fazlası ile mutlu ediyor. Tüm hemşerilerimizi Ayasofya'da tarihe tanıklık etmeye bekliyoruz" dedi. - YALOVA

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Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet Meydanı, Yalova, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altınovalılardan Ayasofya Camisi ziyaretlerine büyük ilgi - Son Dakika


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