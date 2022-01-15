Altıntaş'ta minik öğrencilerden belediye birimlerine ziyaret - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde ana sınıfı öğrencileri belediyelerin işleyişini ve hizmetlerini daha yakından öğrenmek amacıyla ilçe belediyesini ziyaret etti.

Öğretmenleri ile belediye birimlerini gezen, ayrıca itfaiyeyi ziyaret eden öğrenciler belediyenin işleyişiyle ilgili bilgiler edindi.

Ziyaretlerinden dolayı öğretmen ve minik öğrencilere teşekkür eden Belediye Başkanı Arif Teke, öğrencilere Boyama Kitabı hediye etti. - KÜTAHYA