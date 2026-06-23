Altun Arıca Vefat Etti

Sanatçı Soner Arıca'nın annesi ve aktör Kadir İnanır'ın ablası Altun Arıca, hayatını kaybetti.

Rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Fatsa ilçesindeki özel bir hastanede tedavi gören Altun Arıca (95) bugün vefat etti. Altun Arıca'nın, sanatçı Soner Arıca ve merhum milli futbolcu Erdoğan Arıca'nın annesi, aktör Kadir İnanır, Levent İnanır ve Bülent Arıca'nın ablası olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Altun Arıca, memleketi Fatsa ilçesinde yarın toprağa verilecek. - ORDU