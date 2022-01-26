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Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika

Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı

26.01.2022 10:04
Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı

Gaziantep'in Araban ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Araban Ziraat Odası ve Sarımsakçılar Birliği Başkanı Hasan Altun, aç kalan yaban hayvanları ve sokak hayvanları için doğa ve cadde sokaklara yem bıraktı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle Araban Ziraat Odası ve Sarımsakçılar Birliği Başkanı Hasan Altun, aç kalan yaban hayvanları ve sokak hayvanları için doğa ve cadde sokaklara yem bıraktı.

Araban Ziraat Odası Başkanı ve Sarımsakçılar Birliği Başkanı Hasan Altun, "54 yıl aradan sonra ilk defa ilçeye yoğun kar yağışı gerçekleşti. Araban Ovası ve dağlık bölgelerin karla kaplanması nedeniyle yaşanan ağır kış şartlarında etkilenen yaban hayvanlarının yiyecek bulmakta zorlanıyor. Araban Ziraat Odası Başkanlığı olarak doğada yaşayan sahipsiz yaban hayvanları ve ilçenin cadde ve sokaklarındaki sahipsiz sokak hayvanları için doğa ile cadde ve sokaklara yem bıraktık" dedi. - GAZİANTEP

Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı
Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı
Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı

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Sokak Hayvanları, Ziraat Odası, Hasan Altun, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altun, yaban hayvanları ve sokak hayvanları için yem bıraktı - Son Dakika


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