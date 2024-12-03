Altunhisar'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika
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Altunhisar'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

Altunhisar\'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, engelliler tarafından hazırlanan gösteriler ilgiyle izlendi. Niğde Valisi Cahit Çelik, engelli bireylerin toplumda daha fazla yer alması için farkındalık oluşturulması gerektiğini vurguladı.

03.12.2024 17:46  Güncelleme: 18:08
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Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Altunhisar Engelli Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle engelliler tarafından hazırlanan program düzenlendi. Programa Niğde Valisi Cahit Çelik, Altunhisar İlçe Kaymakamı Abdulhamit Bağış, Altunhisar Belediye Başkanı Neşet Doygun, Sosyal Hizmetler İl Müdürü Hilal Ünal ve engelilierin aileleri katıldı.

Program kapsamında engellilerin yeteneklerini sergilediği gösteriler ve performanslar büyük beğeni toplarken, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen yarışmada dereceye giren öğrencilere hediyeleri verildi.

Engelleri aşmanın en önemli yolunun toplumsal bilinç ve dayanışma olduğunu söyleyen Niğde Valisi Cahit Çelik, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününün engelli bireylerin yaşam kalitesini artırmak, onlara daha erişilebilir ve eşit bir dünya sunmak için farkındalık oluşturmayı amaçladığını belirtti.

Niğde'de 395 engelli vatandaşa bakım hizmeti sunulduğunu kaydeden Vali Çelik, "Niğde'de engelli bireylerimize yönelik hizmetlerimizi artırmak ve çeşitlendirmek adına önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Engelli bakım merkezlerinde görev yapan toplam 196 personel, engelli bireylerin ihtiyaçlarını karşılamak için özveriyle çalışmaktadır. Engelsiz Yaşam ve Altunhisar Rehabilitasyon Merkezlerimizde ise 118 engelli vatandaşımıza 117 personel hizmet veriyor. Engelli bireylerimiz için sunduğumuz bir diğer önemli hizmet ise evde bakım destekleridir. Niğde genelinde 3 bin 637 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti sağlanmaktadır. Bununla birlikte, bugüne kadar 5 bin 999 vatandaşımıza engelli kimlik kartı ve bin 110 vatandaşımıza ücretsiz seyahat kartı verilerek, sosyal hayata katılımları desteklenmiştir" dedi.

Engelli bireylerin yalnızca ihtiyaçlarının karşılanması değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel hayatta daha fazla yer alabilmeleri için çalışmaların devam ettiği aktaran Vali Çelik Bor Ahmet Kuddusi Huzurevi'nde de engelli bireylere yönelik özel hizmetler sunulduğunu, 126 engelli vatandaşın bakımını huzurevinin üstlendiğini ifade etti.

"Engelliler için verilen hizmetlerde kayıtsız kalmaya ve ihmale göz yummayacağız"

Vali Çelik, "Engelli vatandaşlarımız, milletimizin devlete emaneti olan en kıymetli değerlerimizdir. Bu emaneti yerine getirirken kamu görevlilerimizin büyük bir özveri ve hassasiyetle çalışması gerekmektedir. Bu konuda gösterilecek herhangi bir kayıtsızlığa veya ihmale kesinlikle göz yummayacağımızı vurgulamak isterim. Emanetimiz olan engelli vatandaşlarımızın bakımları ve ihtiyaçlarının karşılanması noktasında hiçbir kusur veya eksikliğe müsamaha gösterilmeyecektir. Hep birlikte daha erişilebilir ve engelsiz bir toplum inşa etmek için gayretle çalışmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - NİĞDE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Altunhisar'da Dünya Engelliler Günü Etkinliği Gerçekleştirildi - Son Dakika

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