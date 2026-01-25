İş adamı Mahsun Altunkaya\'nın yeğeni toprağa verildi

Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya'nın bir süredir hastanede tedavi gördüğü yeğeni Kasım Altunkaya hayatını kaybetti. Altunkaya, Mardin'in Midyat ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Kasım Altunkaya'nın cenazesi, Midyat ilçesindeki Hacı Kasım Altunkaya Camisinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Sivrice Mahallesi'nde bulunan aile mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Mardin Valisi ve Büyükşehir Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, AK Parti Mardin Milletvekili Faruk Kılıç, Altunkaya Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Mahsun Altunkaya, AK Parti Mardin İl Başkanı Mehmet Uncu, Midyat Kaymakamı Mehmet Kaya, Midyat Belediye Başkanı Veysi Şahin, AK Parti Midyat İlçe Başkanı Atilla Yarış ile çok sayıda vatandaş katıldı. - MARDİN