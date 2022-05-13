Altyapı yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika
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Altyapı yenileme çalışmaları başladı

13.05.2022 11:30
Altyapı yenileme çalışmaları başladı

Nevşehir Belediyesi tarafından 20 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Nisa Caddesi'ndeki içme suyu altyapısı yenileniyor.

Nevşehir Belediyesi tarafından 20 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Nisa Caddesi'ndeki içme suyu altyapısı yenileniyor. Yeni nesil polietilen borularla güçlendirilecek olan içme suyu hattının ardından şehir içi dolmuş güzergahının da geçtiği cadde sıcak asfalt ile kaplanacak.

Nevşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğü tarafından geçtiğimiz günlerde 20 Temmuz Mahallesi Nisa Caddesi'nde başlatılan altyapı yenileme çalışmaları devam ediyor. Bölgede eski içme suyu borularından kaynaklı arızaların sık yaşandığı bölgede içme suyu hattını tamamen yenileyen belediye ekipleri, kanalizasyon hattını da güçlendirecek. Bölgede ayrıca ilk kez yağmur suyu hattını da yapacak olan belediye ekipleri böylelikle yoğun bir yerleşimin bulunduğu caddeyi sağlam ve modern bir altyapıya kavuşturacak.

Altyapı çalışmalarının tamamlanması ile birlikte ise Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince cadde sıcak asfalt ile kaplanacak ve yaya kaldırımları yenilenecek. - NEVŞEHİR

Altyapı yenileme çalışmaları başladı
Altyapı yenileme çalışmaları başladı
Altyapı yenileme çalışmaları başladı
Altyapı yenileme çalışmaları başladı

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Su ve Kanalizasyon İşleri, Nevşehir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Altyapı yenileme çalışmaları başladı - Son Dakika


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