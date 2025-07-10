Alzheimer Gündüz Bakım Evi İnşaatı Hızla İlerliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç; belediye-hayırsever iş birliğindeki anlamlı ve önemli proje olan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi inşaatında incelemelerde bulundu. Büyükkılıç incelemede yaptığı konuşmada, "İnşallah sonbahara bu projemiz hizmete sunulacak" dedi.

Kayseri'de insana dokunan hemen her konuda proje üreten, yatırım yaparak çalışmalarda bulunan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki hayırsever şehrin hayırsever belediyesi Büyükşehir, önemli bir projeyi hayırsever iş birliğinde hayata geçirerek şehrin hizmetine sunmaya hazırlanıyor. Bu çerçevede hayırsever Ramazan Büyükkılıç ile Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde yapımına başlanan Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi inşaatı hızla devam ediyor. Gerçekleşen inceleme ziyaretinde açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yakalanma yaşı düşen alzheimer konusunda bilgiler verdi. Büyükkılıç, konuya ilişkin şunları paylaştı;

"Alzheimer konusunda, gerçekten yaş itibariyle aşağıya doğru indiğini ve çekildiğini görmekten bir miktar hüzün duyuyorum. Artık 40'lı, 50'li yaşları konuştuğumuz bir döneme geldik maalesef. Eskiden 70-80'li yaşlar bu konu ile ilgili gündeme gelirdi. Bu da sanırım teknolojinin gündemde olmasından, dijital ortamın yaygın şekilde, erken yaş grubunda özellikle neredeyse bebek yaş grubunda olması, çocuklar mamalarını bile yerken dijital ortamda yemeklerini, mamalarını yiyorlar. Öyle olunca dijitalizasyonun ister istemez teknolojik olarak yararı çok ama zararını da göz ardı etmemek gerektiğini buradan da dolaylı olarak hatırlatmak istiyorum."

Başkan Büyükkılıç, sonbahara inşaatın tamamen biteceğini hedeflediklerini dile getirerek, "Alzheimer merkezimiz hızla ilerliyor. Kaba inşaatı bitti. İçerisine girildi. İnşallah son bahara hizmete sunacak şekilde alzheimirli dostlarımıza hizmet etme anlayışı içerisinde sonlanacağına inanıyorum" dedi. Büyükkılıç; Naciye-Ramazan Büyükkılıç ve Kızları Alzheimer Gündüz Bakım Evi'ndeki yapılacak hizmetlerden de bahsettiği konuşmasında, hayırsever ağabeyi Ramazan Büyükkılıç'a teşekkür ve dua ettiğini belirterek şu ifadelere yer verdi;

"Ayrıca burada atölyelerle gündüz bakım yapacağımız, sabah alıp akşam evine teslim edeceğimiz alzheimerli dostlarımıza ortam hazırlamak, onların meşguliyetlerini, terapisini sağlamak ve onların sağlıklı bir şekilde günlerini geçirmek ama en önemlisi onlara bakan aile bireylerinin de sosyal yaşamını konfora eriştirmek adına önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Hayırseverimiz, değerli büyüğüm, ağabeyimden Cenab-ı Allah razı olsun. Kayseri Büyükşehir'imizin tecrübeli ekibine teşekkür ediyorum."

Söz konusu anlamlı ve önemli projenin hayata geçmesinde merhume yengesinin de payı olduğuna işaret eden Başkan Büyükkılıç; "Bu arada yengemize de Allah'tan rahmet diliyorum. Onun da ismini taşıyor. Zaten onun da bu tablo ile karşı karşıya kalmasından kaynaklı olarak bir bakıma bu hayırseverliğin ön plana çıkmasına vesile oldu. Cenab-ı Allah geçmişlerimize rahmet eylesin diye dua ediyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun" diyerek sözlerini sonlandırdı.

Gerçekleştirilen inceleme ziyaretinde Başkan Büyükkılıç'a Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, daire başkanları, müdürler ve yüklenici firma yetkilileri de eşlik etti. - KAYSERİ