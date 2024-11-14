Alzheimer Hastaları İçin Rehabilitasyon Aktiviteleri Devam Ediyor - Son Dakika
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Alzheimer Hastaları İçin Rehabilitasyon Aktiviteleri Devam Ediyor

Alzheimer Hastaları İçin Rehabilitasyon Aktiviteleri Devam Ediyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'nde hastalar, serada fide dikimi gerçekleştirdi. Bu etkinlik, hastaların rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak düzenleniyor ve hasta yakınları ayrıca destek alıyor.

14.11.2024 12:08  Güncelleme: 12:19
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Antalya Büyükşehir Belediyesi Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi'ndeki hastalar, rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak serada fide dikimi gerçekleştirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin, alzheimer ve demans hastaları ile yakınlarına yönelik hizmet verdiği Alzheimer Hasta ve Hasta Yakınları Buluşma Merkezi 'Mavi Ev', Alzheimer ve demans hasta ve yakınlarına destek olmaya devam ediyor. Merkezde hastalara profesyonel bakım yapılıp, tedavi süreçlerine destek olunurken, hasta yakınları da nefes alma imkanı buluyor. Sağlanan destekler sayesinde hastalar, hem fiziki olarak güçlenirken hem de mental olarak rahatlıyor.

Sebze diktiler

Hastaların rehabilitasyon sürecinin bir parçası olarak merkezde çeşitli aktiviteler düzenleniyor. Bu kapsamda, Mavi Ev bahçesinde bulunan serada fide dikimi gerçekleştirildi. Mavi Ev sakinleri, seraya salatalık, biber, marul, dereotu, maydanoz gibi fideler dikerek, toprakla uğraşmanın keyfini yaşadı.

Hasta yakınları nefes alıyor

Gerontolog Merve Kıldır, merkezde 1. ve 2. evre hastalara hizmet verildiğini, hastalara psikososyal destek, fizik tedavi, rehabilitasyon ve ergoterapi desteği sağladıklarını belirterek, "Hasta yakınları, hastaları buraya gözü arkada kalmadan bırakıp, kendi işleriyle ilgilenip, kendilerine vakit ayırabiliyorlar" dedi.

"Bizden daha iyi ilgileniyorlar"

Hasta yakını Rukiye Karanlık, haftanın 3 günü merkeze annesini getirdiğini, beslenme, spor, fizik tedavi destekleri aldıklarını söyledi. Karanlık, "Annem, diğer hastalarla sohbet edip sosyalleşiyor. Daha hareketli bir yaşam geçiriyor, çok iyi geliyor. Evde ilgilendiğimizden daha iyi şekilde burada ilgileniyorlar. Çalışanlar çok ilgili, Çok memnunum" diye konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Alzheimer Hastaları İçin Rehabilitasyon Aktiviteleri Devam Ediyor - Son Dakika

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