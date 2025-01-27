Amanos Dağları'nda Yaban Hayvanlarına Yardım - Son Dakika
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Amanos Dağları'nda Yaban Hayvanlarına Yardım

Amanos Dağları\'nda Yaban Hayvanlarına Yardım

Osmaniye'deki Amanos Dağları'nda yaban hayvanlarının zorlu kış şartlarında yiyecek bulabilmeleri için gıda bırakıldı. Hayvan Hakları Federasyonu, piknikçilere de hayvanlar için gıda getirmeleri çağrısında bulundu.

27.01.2025 12:09  Güncelleme: 12:12
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OSMANİYE'deki Amanos Dağları'nın yüksek rakımlı zirvelerinde, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yiyecek bırakıldı. Veteriner Hekim Ali Laçinbala, sömestr tatili dolayısıyla Amanos Dağları'na pek çok piknikçinin akın ettiğini belirterek, "Dağlara gelen piknikçilerden de bu canlarımızı unutmamalarını ve onlar için gıda getirmelerini istirham ediyoruz" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Osmaniye İl Temsilciliği, zorlu kış şartlarında yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanlarının beslenmelerine katkıda bulunmak için harekete geçti. Bu kapsamda, bayat ekmek, elma, portakal, mandalina gibi manav artıklarından oluşan yaklaşık 150 kilogram gıda, sadece arazi araçlarının ulaşabildiği bin 400 rakımdaki Kel Daz mevkisine bırakıldı.

'HER CANLININ YAŞAM HAKKI VARDIR'

HAYTAP olarak, dağlardaki yabani hayvanların mevsim karmaşası ve küresel ısınmanın etkileriyle zor günler geçirdiği bu dönemde yanlarında olduklarını vurgulayan Ali Laçinbala, "Küresel ısınma ve kar yağışının az olması, bölgede ciddi çevresel etkiler yaratıyor. Bu zorlu koşullarda yabani hayvanlara destek olmak için gıda getirdik. Dağlara gelen piknikçilerden de bu canlarımızı unutmamalarını ve onlar için gıda getirmelerini istirham ediyoruz. Küresel ısınma, doğadaki dengenin bozulmasına ve hayvanların yaşam alanlarının daralmasına neden oluyor. Bu nedenle, Amanos Dağları'nda gerçekleşen bu anlamlı yardım faaliyeti, sadece hayvanların yaşamlarını kolaylaştırmakla kalmayıp, aynı zamanda insanlara da çevreye duyarlılık ve merhametin önemini hatırlatmaktadır. Hayvan Hakları Federasyonu olarak, bu tür yardımlarla çevre bilincini artırmayı ve toplumda duyarlılığı geliştirmeyi hedefliyoruz. Bu zorlu günlerde, bizlere emanet edilen canlar için bir şeyler yaparak, doğanın dengesini korumak ve hayvanlara yardım eli uzatmak mümkün. Unutmayalım ki, her canlının yaşam hakkı vardır ve onların acılarına merhem olmak bizlerin sorumluluğudur" dedi.

Haber: İbrahim EMÜL – Kamera: OSMANİYE,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Yerel Amanos Dağları'nda Yaban Hayvanlarına Yardım - Son Dakika

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