Amasra Belediyesi'ne Tarihinde İlk Hibe Ekskavör - Son Dakika
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Yerel

Amasra Belediyesi'ne Tarihinde İlk Hibe Ekskavör

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından hibe edilen ekskavör, düzenlenen törende dualarla hizmete girdi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, hibe edilen iş makinesi için teşekkürlerini iletti.

30.01.2025 17:34
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Tarihinde ilk kez hibe edildi, dualarla hizmete girdi

BARTIN - Bartın'ın Amasra ilçesinde belediyeye, tarihinde ilk kez bir ekskavör olarak da bilinen iş makinesi hibe edildi. Türkiye Belediyeler birliği tarafından verilen iş makinesi dualarla hizmete girdi.

Türkiye Belediyeler Birliği tarafından Tütkiye genelindeki belediyelere dağıtılan iş makinelerinden biri olan ekskavör Amasra Belediyesine hibe edildi. Belediye tarihinde ilk kez Türkiye Belediyeler birliği tarafından hibe edilen iş makinesi, dün ilçeye getirilirken, bugün düzenlenen törenle hizmete girdi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır CHP İl Başkanı İsmail Cem Akyol, CHP Merkez İlçe Başkanı Fatma Mazhar, CHP Amasra İlçe Başkanı Ogün Basançelebi, CHP Kurucaşile İlçe Başkanı Reyhan Aybilek, belediye meclis üyeleri, vatandaşlar katıldı.

Yapılan dualar ve kesilen kurdelanın ardından iş makinesi hizmete girdi. iş Makinesini çalıştıran Başkan Çakır, belediyenin tarihinde ilk kez ekskavör olarak bilinen iş makinesinin hibe edildiğini ifade etti. Çakır, Türkiye Belediyeler Birliği ve İsranbu Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve süreçte destek verenlere de teşekkür etti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasra Belediyesi'ne Tarihinde İlk Hibe Ekskavör - Son Dakika

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