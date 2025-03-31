Amasra'ya Astoria Grande Kruvaziyer Gemisi ile Turist Akını

(BARTIN) - Bugün sabah saatlerinde Astoria Grande Kruvaziyer Gemisi, 756 yolcu ve 432 personeliyle Amasra Limanı'na geldi. Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, Amasra'nın doğal ve kültürel zenginlikleri her yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Bu kruvaziyer ziyareti, hem Amasra'nın tanıtımına katkı sağlıyor hem de yerel ekonomimize önemli bir destek sunuyor" dedi.

Bugün sabah saat 08.00'de, Astoria Grande Kruvaziyer Gemisi, 756 yolcu ve 432 personeliyle Amasra Limanı'na geldi. Bu büyük geminin limana gelişinin, Amasra'nın turizmi için büyük bir öneme sahip olduğu belirtildi.

Amasra Belediye Başkanı Recai Çakır, kruvaziyer gemisiyle ilgili olarak, "Amasra'nın doğal ve kültürel zenginlikleri her yıl daha fazla turistin ilgisini çekiyor. Bu kruvaziyer ziyareti, hem Amasra'nın tanıtımına katkı sağlıyor hem de yerel ekonomimize önemli bir destek sunuyor" dedi.