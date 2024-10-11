Amasya Belediye Başkanından Öğrencilere Sıcak Çorba İkramı

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Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi bahçesinde üniversite öğrencilerine sıcak çorba ikramında bulundu. Jest gibi uygulama öğrencileri sevindirdi. Belediyenin mobil hizmet aracından dağıtılacak çorbayla haftanın belirli günlerinde öğrenciler güne sıcak çorba içerek başlayabilecek.

Amasya Belediyesi olarak üniversite ile iş birliği içerisinde farklı uygulamalarda birlikte hareket etmeye devam edeceklerini belirten Belediye Başkanı Sevindi, "Üniversitenin ilk haftasında öğrencilerimize sıcak bir sürpriz yaparak çorba ikram ettik. Şehrimizde üniversite öğrenimini gören öğrencilerimizin aileleri onları bizlere emanet etti. Amasya misafirperver bir şehirdir. Biz de öğrencilerimize sabah ders öncesi çorba ikramında bulunduk" dedi.

Öğrencilerin zamanla olan yarışının farkında olduklarına değinen Sevindi, "Bu doğrultuda daima onların yanında olmaya gayret ediyoruz. Bütün öğrencilerimiz bizim için kıymetli. hepsi bizim kardeşimiz, evladımız. Her bir öğrencimiz Amasya'mızın birer elçisi. Kendilerini seviyor, onlara her zaman destek veriyoruz. Rahat ve sağlıklı bir biçimde eğitim hayatlarını sürdürebilmeleri için elimizden gelen ne varsa yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Hakkı Turabi, anlamlı davranışı nedeniyle öğrenciler adına Belediye Başkanı Sevindi'ye teşekkür etti. Etkinliğe belediye başkanın eşi Selin Sevindi de katıldı. - AMASYA