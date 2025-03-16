Amasya'da 152 Yıllık Sepet Sallama Geleneği

Haber: Rafet Öztürk

(AMASYA) - Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, ramazan aylarında çocukları sevindiren "sepet sallama" geleneği 152 yıldır yaşatılıyor. Alpaslan köyü sakinlerinden Ziya Ahmet Celep, "152 yıldır gelen bir geleneğimiz 'sepet sallama' gecesi. Çocuklarımız ellerinde sepetleriyle ev ev, dükkan dükkan gezerek elma, yumurta, çikolata, şeker topluyor. Biz bu mirası yaşatarak bizden sonraki nesillere de aktararak bu geleneğin devam etmesi ve yaşatılmasına uğraşıyoruz" dedi.

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Alpaslan köyünde, 152 yıllık ramazan geleneği "sepet sallama" yaşatılmaya devam ediyor. Ramazan ayının ortasında sokakları dolaşan çocukların sepet ve poşetlerine hediyeler konuluyor, böylece çocuklara ramazan sevinci ve paylaşma kültürü aşılanıyor.

Köyde bu yıl ramazan ayında da 152 yıllık gelenek, davul ve zurna eşliğinde coşkuyla yaşatıldı. Genci yaşlısı herkes müziğe uyarak yöresel oyunlarla etkinliğe renk kattı. Renkli gelenek, Alpaslan İlk-Ortaokulu öğretmen ve öğrencilerinin akşam saatinde yaptıkları etkinliklerle sürdü. Çocuklar ellerine aldıkları sepet ve poşetlerle, iftar sonrası kapı kapı gezerek "sepet sallama" geleneğinin keyfini çıkardı.

"Atalarımızdan bizlere kalan 152 yıllık bir miras"

Alpaslan köyü sakinlerinden 57 yaşındaki Ziya Ahmet Celep, "152 yıldır gelen bir geleneğimiz 'sepet sallama' gecesi. Bu sepet sallama gecesi ramazanın 14'ünün gecesini 15'inin gecesine bağlayan gecedir. Çocuklarımız ellerinden sepetleriyle, poşetleriyle ev ev, dükkan dükkan gezerek elma, yumurta, çikolata, şeker toplar, bizden sonraki gelen nesillere de onlara da aktararak devam ettirmeye çalışıyoruz. Atalarımızdan bizlere kalan 152 yıllık bir miras. Biz bu mirası yaşatarak bizden sonraki nesillere de aktararak bu geleneğin devam etmesi ve yaşatılmasına uğraşıyoruz" dedi.

Alpaslan köyü muhtarı Harun Zorlu da "Bu geleneğimizi 63 köyün içerisinde tek Alpaslan köyü olarak biz gerçekleştirmekteyiz" diye konuştu.

Sepet sallayan çocuklardan Nazlı Kurt, "Dedelerimizin bizden önce yaptığı bu geleneksel etkinliği devam ettiriyoruz. Biz yaşlıları ziyaret ettikçe yaşlılarımız daha fazla mutlu olacaktır" dedi.

Muhammet Emin Çelik ise "Bize şeker dağıttılar, arkadaşlarımızla hala geziyoruz. Öğretmenlerimiz de bize yardım ettiler. Öbür poşetimi de doldurmaya başladım. Sepetlerimizi sallıyoruz, insanlar bizlere şeker veriyor" şeklinde konuştu.