Amasya'da işitme engelli anne ve babanın evladı olan Sude Nur Uğur için işaret dili "ana dili" oldu. Küçük yaşta işaret dilini öğrenen imam hatip lisesi öğrencisi 17 yaşındaki Sude Nur, camide işitme engelli kadınlara hutbe çevirisi de yapıyor.
İşaret dilini anne ve babasından öğrenen Bülbül Hatun Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 11. sınıf öğrencisi Sude Nur Uğur, "Mecbur kaldığım için öğrendim. Küçük yaşta akranlarım oyun oynarken ben anne, babamla ve insanlarla iletişim kurmayı öğrendim. Şimdi ailemin eli, ayağı gibiyim" dedi.
"Engelli bireylerin sesi, kulağı olmak istiyorum"
Amasya Müftülüğünün düzenlediği işaret dili kursana katılıp Ömer Çaycı'dan aldığı derslerde işaret dili öğretmeni olma hedefiyle bilgilerini pekiştiren başarılı öğrenci, "Yalnızca ailemin değil, tüm işitme engelli bireylerin sesi, kulağı olmak istiyorum. Ayrıca tercümanlık yapmakta istiyorum. Çünkü işitme engelliler günlük hayatta, hastanelerde iletişim kurmada büyük sorunlar yaşıyor. Onlara yardımcı olmak istiyorum" şeklinde konuştu.
3 kardeşi daha olan Uğur'u çabası dolayısıyla tebrik eden Amasya Milli Eğitim Müdürü Mehmet Türkmen, doğru yolda ilerleyerek yetişmesini sağlayan ailesine ve öğretmenlerine şükranlarını sunduğunu söyledi. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Amasya'da işitme engelli genç, camide tercümanlık yapıyor - Son Dakika
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