Amasya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Semaver ve Kalay Ustası Mustafa Sofu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Amasya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Semaver ve Kalay Ustası Mustafa Sofu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya\'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Semaver ve Kalay Ustası Mustafa Sofu Son Yolculuğuna Uğurlandı

Amasya'da semaver ustalığı ve kalaycılıkla geçimini sağlayan ve semboller işlemesiyle tanınan Mustafa Sofu, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Sofu'nun cenazesi Sultan II. Bayezid Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığı'na defnedildi. Amasya Valisi Doruk, cenazeye katılarak Sofu'ya Allah'tan rahmet diledi ve ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

17.05.2024 18:06
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Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden son semaver ve kalay ustalarından Mustafa Sofu, son yolculuğuna uğurlandı.

Baba mesleği semaver ustalığı ve kalaycılıkla geçimini sağlayıp ürettiği eserlerinin üstüne semboller işlemesiyle tanınan 69 yaşındaki Sofu, Sultan II. Bayezid Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığına defnedildi.

Cenazeye katılan Amasya Valisi Doruk, mesleğinin son temsilcilerinden olan Sofu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Amasya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Semaver ve Kalay Ustası Mustafa Sofu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Semaver ve Kalay Ustası Mustafa Sofu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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