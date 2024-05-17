Amasya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden son semaver ve kalay ustalarından Mustafa Sofu, son yolculuğuna uğurlandı.
Baba mesleği semaver ustalığı ve kalaycılıkla geçimini sağlayıp ürettiği eserlerinin üstüne semboller işlemesiyle tanınan 69 yaşındaki Sofu, Sultan II. Bayezid Camiinde kılınan cenaze namazının ardından Memidede Mezarlığına defnedildi.
Cenazeye katılan Amasya Valisi Doruk, mesleğinin son temsilcilerinden olan Sofu'ya Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diledi. - AMASYA
Son Dakika › Yerel › Amasya'da Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybeden Semaver ve Kalay Ustası Mustafa Sofu Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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