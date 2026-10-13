Amasya\'da muhtar Cem Yeni, 5 bin kitapla muhtarlıkta mini kütüphane oluşturdu

Amasya'da bir mahalle muhtarı, satın alıp topladığı 5 bin kitapla muhtarlık bürosunda mini kütüphaneye dönüştürdü.

Gençlere okuma alışkanlığı kazandırmayı amaçladığı örnek uygulamaya imza atan Gökmedrese Mahallesi Muhtarı Cem Yeni, muhtarlığa gelenlere Kur'an-ı Kerim, hikaye kitabı, roman ve şehrin tanıtıldığı kitaplardan veriyor. Ayrıca çay ile kahve ikramında bulunuyor.

Mahallenin nüfusu 3 bin

3 bine yakın insanın yaşadığı mahallesinde gençlerin kendisinden şehri tanıtan kitaplar istemesi üzerine 15 yıl önce harekete geçen muhtar Cem Yeni, bu süreçte kitaplar satın alıp raflara yerleştirdi. Görenlerinde destek olmasıyla kitap sayısı 5 bini buldu.

"Gençlerimiz kitap okuma alışkanlığı kazanmalı"

17 yıldır mahalleyi yönettiği bürosunda sosyal bir sorumluluğu yerine getirmenin mutluluğunu yaşayan 53 yaşındaki Yeni, "İhtiyacı olan vatandaşlarımıza ve çocuklarımıza kitap temin ediyorum. Amacımız özellikle gençlerimizin kitap okuma alışkanlığı kazanmasıdır" dedi.

Muhtarlığa gelenlere Kur'an-ı Kerim, hikaye kitabı, roman ve şehrin tanıtıldığı tarih kitaplarından veren evli ve 2 çocuk babası Yeni, bu süreçte çay ile kahve ikramında da bulunuyor.