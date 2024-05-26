Amasya'da palet yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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Amasya'da palet yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti

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Amasya'da bir otomobil palet yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle TIR'da bulunan paletler alev aldı.

26.05.2024 13:23  Güncelleme: 13:27
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RAFET ÖZTÜRK

(AMASYA) - Amasya'da palet yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

Amasya'da bir otomobil palet yüklü TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza, Taşova-Amasya istikameti D100 kara yolu Tekke kavşağı ilerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Amasya istikametine seyir halinde olan Süleyman Yalçıngil idaresindeki 09 AIE 526 plakalı palet yüklü TIR'ın dorsesine, Olcay Çöl idaresindeki 05 ACY 546 plakalı beyaz otomobil arkadan çarptı. Kazada çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilin sürücüsü 35 yaşındaki Olcay Çöl, hayatını kaybetti. Kazanın etkisiyle TIR'da bulunan paletler alev aldı. Çıkan yangın Taşova Belediyesi İtfaiyes ekiplerince söndürüldü.

Amasya\'da palet yüklü TIR\'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Amasya'da palet yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Amasya'da palet yüklü TIR'a arkadan çarpan otomobildeki sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika
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