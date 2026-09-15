Amasya\'da suyun metreküpü 27,67 TL\'ye çıktı, doğalgazı geçti

Metreküpü 3 yıl önce 1 TL'lik fiyatıyla Türkiye'de suyun en ucuza satıldığı il olan Amasya'da suyun metreküpü 27,67 TL'ye kadar yükseldi. Su fiyatı, yaz döneminde doğalgaz ve elektriğin birim fiyatlarını geçti.

Belediyeyi 2019-2024 yılları arasında MHP'nin yönettiği şehirde içme suyu uzun süre 1 TL'den satıldı. Ayrıca Ramazan ayında ve dini bayramlarda halktan su ücreti alınmadı. 31 Mart seçimlerinde CHP'nin yönetimi devraldığında 5 TL olan su fiyatı önce 11 TL'ye, ardından 19 TL'ye yükseltildi. Son olarak suyun 1 metreküpü 27,67'ye çıktı.

"2 yıllık süreçte suya yüzde 400'ün üstünde zam gelmiş"

MHP Amasya Belediye Meclisi Üyesi Oğuz Kaan Sütoğlu, "Yaklaşık 2 yıllık süreçte suya yüzde 400'ün üstünde zam gelmiş durumda. Yazın elektrik, doğalgaz ve su fiyatları yarış içerisinde. Eskiden su fiyatları insanların gönlünü ferahlatırdı. Diğer giderlerden daha aşağı kalırdı. Ancak insanlar su fiyatının yükselmesinden aşırı derecede etkilendiler" dedi. Suyun ithal edilen doğal gaza göre daha pahalı olduğuna işaret eden Sütoğlu, "1 metreküp su 1 metreküp doğalgazdan neredeyse yüzde 50 daha pahalı. Bu su Amasya'nın öz kaynaklarından karşılanan bir ihtiyaç" diye konuştu.

"Hamam mı çalıştırıyoruz?"

Amasya'nın MHP döneminde suyun en ucuza satıldığı il olduğunu hatırlatan esnaf Tuncay Çuhadar, "Sadece 1 TL'den satılıyordu. Ayrıca bu yıl suyumuz bol. Acaba Amasya Belediyesi'nin gelirlerimi azaldı da su fiyatlarına zam yaptılar. Su faturası doğalgaz ve elektriğin çok önüne geçti. Eskiden böyle değildi. Gelen müşterilerimiz de su faturalarından yakınıyorlar. 'Hamam mı çalıştırıyoruz?' diye söyleniyorlar" şeklinde konuştu.

Su fiyatından yakınan esnaf Mehmet Demir ise "Elektrik ve doğalgazdan daha düşük gelmesi beklenen su faturası çok yüksek. Sebebini de anlamak mümkün değil. Çünkü su 20 kilometre ilerideki Akdağ'dan geliyor. Fiyatın bu kadar yükselmesinin bir izahı lazım" ifadelerini kullandı.