Amasya'da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Amasya'da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü

Amasya'da vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza, Amasya - Çorum karayolundaki Tepe tesisleri civarında meydana geldi. Onur Güler yönetimindeki otomobil, önünde seyreden Cihat Usta'nın kullandığı vince arkadan çarptı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güler'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

09.05.2024 23:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü

AMASYA - Amasya'da vinçle çarpışan otomobilin sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti.

Kaza, Amasya - Çorum karayolundaki Tepe tesisleri civarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Onur Güler yönetimindeki 34 FPY 573 plakalı otomobil, saat 21.00 sıralarıda önünde seyreden Cihat Usta'nın kullandığı 05 EE 268 plaka sayılı vince arkadan çarptı. Feci kazada otomobil sürücüsü Güler, olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine AFAD, acil sağlık, polis, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Güler'in cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

Amasya, Çorum, Trafik Kazaları, Otomobil, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amasya'da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:02 Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde Sertab Erener 21 yıl sonra Eurovision sahnesinde
22:37 TBMM’de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım TBMM'de fahiş fiyat görüşmelerine ikram edilen ürün damga vurdu: Bir daha koymayalım
21:51 İsrail’e silah sevkiyatını durdurması ABD’yi karıştırdı “Biden görevden alınsın“ çağrısı İsrail'e silah sevkiyatını durdurması ABD'yi karıştırdı! "Biden görevden alınsın" çağrısı
21:25 Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak Bomba iddia: Hafize Gaye Erkan, BDDK Başkanlığına atanacak
17:18 Ankara Emniyeti’nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı Ankara Emniyeti'nde Ayhan Bora Kaplan depremi: 3 üst düzey isim görevden alındı
00:12 UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi’nde final eşleşmeleri belli oldu UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde final eşleşmeleri belli oldu
00:00 Eurovision’a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı Eurovision'a katılan İsrailli şarkıcı yuhalandı! Tepkiler sonrası sahneden inmek zorunda kaldı
23:24 Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi Beşiktaş başkanı Hasan Arat, yeni teknik direktör için tarih verdi
22:53 Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak Şampiyonlar Ligi finalinde sonuç ne olursa olsun kazanan Dortmund olacak
21:56 Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu’yu kınadı Haluk Levent, Birleşmiş Milletler konferansında İsrail ve Netanyahu'yu kınadı
21:53 TikTok, Türkiye’de yasaklanacak mı TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi TikTok, Türkiye'de yasaklanacak mı? TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı sinyali verdi
21:45 Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, yeniden aday olacak
21:32 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp intihar etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 00:55:05. #1.12#
SON DAKİKA: Amasya'da vinçle otomobil çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement