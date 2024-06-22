Amasya Tamimi'nin 105. yıldönümü - Son Dakika
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Yerel

Amasya Tamimi'nin 105. yıldönümü

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Amasya'da milli mücadelenin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 105. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

22.06.2024 13:08  Güncelleme: 13:14
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Amasya Tamimi'nin 105. yıldönümü

AMASYA - Amasya'da milli mücadelenin bağımsızlık ateşinin yakıldığı, Kurtuluş Savaşı'nın yol haritasının belirlendiği Amasya Tamimi'nin ilan edilişinin 105. yıldönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Saraydüzü Kışla Binası önündeki törene Amasya Valisi Yılmaz Doruk, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Belediye Başkanı Turgay Sevindi, AK Parti Milletvekili Hasan Çilez, CHP Milletvekili Reşat Karagöz, diğer yetkililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende çelenkler sunuldu. Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarının "Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır" ifadesinin geçtiği Amasya Tamimi'ni yayımlayışları temsili olarak canlandırıldı.

Amasya Tamimi\'nin 105. yıldönümü
Kaynak: İHA

Amasya, Yerel, Güncel, Son Dakika

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