Amasya Valisi\'nin kayınpederi Mehmet Erkanlı Hayrabolu\'da son yolculuğa uğurlandı

Amasya Valisi'nin kayınpederi Mehmet Erkanlı Hayrabolu'da son yolculuğa uğurlandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Amasya Valisi Önder Bakan'ın kayınpederi Mehmet Erkanlı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Erkanlı, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı; cenaze törenine Tekirdağ Valisi Recep Soytürk ile bazı valiler katıldı.
Amasya Valisi Önder Bakan'ın kayınpederi Mehmet Erkanlı, hayatını kaybetti.
Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erkanlı, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem Amasya'da vali yardımcılığı görevinde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de cenaze törenine katılarak Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan'ın acısını paylaştı.
Hayrabolu Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Mersin Valisi Atilla Toros, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da yer aldı.
Kaynak: İHA
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