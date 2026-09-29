Amasya Valisi\'nin kayınpederi Mehmet Erkanlı Hayrabolu\'da son yolculuğa uğurlandı

Amasya Valisi Önder Bakan'ın kayınpederi Mehmet Erkanlı, hayatını kaybetti.

Bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden Erkanlı, memleketi Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Bir dönem Amasya'da vali yardımcılığı görevinde bulunan Tekirdağ Valisi Recep Soytürk de cenaze törenine katılarak Amasya Valisi Önder Bakan ve eşi Elif Bakan'ın acısını paylaştı.

Hayrabolu Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreninde Mersin Valisi Atilla Toros, Kırklareli Valisi Uğur Turan ve Amasya İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Erdin Acar da yer aldı.