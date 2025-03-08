Amasya'ya İdare Mahkemesi Kuruldu

Amasya iline idare mahkemesi kurulmasına dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte Amasya'ya idare mahkemesi kuruldu. İçişleri Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Ticaret Bakanlığı'nın olumlu görüşleri alınarak bakan oluru ile kurulan mahkemenin yargı çevresi ise Amasya ilinin mülki sınırları olarak belirlendi.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise mahkemenin kurulması ile ilgili, "Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması, adaletin gecikmeden tecellisi ve mahkemelerde ihtisaslaşmanın sağlanması amacıyla adımlarımızı kararlılıkla atmaya devam ediyoruz. Bölgelerimizin coğrafi durumlarını ve iş hacmini dikkate alarak yaptığımız çalışmalar sonucunda Amasya ilimize idare mahkemesi kurduk" ifadelerine yer verdi.

Bakan Tunç idare mahkeme kurulu il sayısının 71'e yükseldiğini belirterek, "Amasya İdare Mahkemesi kurulma kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Böylece idare mahkemesi kurulu il sayımızı 71'e yükseltmiş olduk. Yeni kurulan mahkememizin yargı teşkilatımıza, ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA