Ambulansın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Ambulansın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti

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Muğla'da ambulans, yol geçerken çarpan 50 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden oldu.

21.11.2024 12:07
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Vakaya yetişmeye çalışan ambulans yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı: 1 ölü

MUĞLA - Seydikemer'in Çaykenarı Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Seydikemer'den Antalya yönüne doğru ilerleyen ve vakaya yetişmeye çalışan 48 AG 564 plakalı ambulans, yolun karşısına geçmek isteyen 50 yaşındaki Kezban Karaören'e çarptı. Çarpmanın etkisiyle Karaören olay yerinde hayatını kaybetti. Kaza sonrası yol tek yönlü olarak trafiğe kapatılırken, Seydikemer İlçe Jandarma Komutanlığı ve bölge trafik ekipleri kontrollü trafik akışı sağladı. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından, Karaören'in cenazesi otopsi için Seydikemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Evli olan Kezban Karaören'in, iki çocuğu olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ambulansın Çarptığı Kadın Hayatını Kaybetti
Kaynak: İHA

Seydikemer, 3-sayfa, Sağlık, Yerel, Muğla, Hukuk, Olay, Son Dakika

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