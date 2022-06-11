Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması - Son Dakika
Üye Girişi

Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması

11.06.2022 20:25
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması

İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanmasına ait USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyleyerek, "Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz" dedi.

İzmir'de düzenlenen Efes-2022 Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanmasına ait USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, Türkiye'nin NATO'nun önemli bir müttefiki olduğunu söyleyerek, " Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz" dedi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde 9 Mayıs-9 Haziran tarihleri arasında düzenlenen Efes-2022 Birleşik, Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı'na katılan Amerikan Donanmasına ait USS Arlington, İzmir Limanı'na demirledi. Havuzlu çıkarma gemisi olan USS Arlington, kapılarını Türk basın mensuplarına açarken, Türk askeri yetkililerin de katılımıyla gemide bir resepsiyon verildi. Resepsiyonda konuşan USS Arlington'ın komutanı Tümgeneral Francis Donovan, yaklaşık 2 ay önce Amerika'dan ayrılarak Türkiye'ye geldiklerini ve görevlerine devam etmeleri için daha 4 ay zamanları olduğunu söyledi.

"Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı"

İzmirlilere ve Türk vatandaşlara teşekkür eden Tümamiral Donovan, "İzmir şehri gerçekten sıcak ve misafirperver. Bizim denizcilerimize ve deniz piyadelerimize çok sıcak davrandılar. Bundan dolayı çok mutluyum. Türkiye'de bulunmaktan onur duyuyorum. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile geçen ay Bükreş'te toplantılarımız oldu. Burada işbirliğimizi sağlamlaştırmak benim için harika" dedi.

Türkiye'nin çok değerli bir NATO müttefiki olduğunu ifade eden Donovan, "Türk Deniz Kuvvetleri ortağımız. Kabiliyetlerim, birbirimize olan güvenimizin ve NATO'nun gücü üzerine kurulu. Karadeniz'in ekonomik refahı bu istikrara bağlı. Türkiye'nin Karadeniz'de güvenliği sağlama rolünü çok önemsiyoruz. Bu zor zamanlarda Efes Tatbikatı, bu birlikteliğin çok güzel bir örneğini sundu. Bu da günümüz güvenlik konularında önemli bir husustur" diye konuştu.

USS Arlington'ın Efes Tatbikatı'na katılımının Amerikan ve Türk birliklerinin kendi arasında birlikte çalışma gücünü arttırdığını savunan Donovan, "Amerikan Deniz Kuvvetleri ve Deniz Piyadeleri'nin bu müttefikliğimizdeki kararlılığı bugün ve gelecekteki zorlukları aşmamızda bizim için yardımcı olacaktır. Tek bir ülke uluslararası tehditleri tek başına göğüsleyemez. Amerikan 6. Filosu adına Türkiye'ye birlikte çalışmayı güçlendirdiği için teşekkür ediyorum" dedi. - İZMİR

Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması
Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması

YORUMLAR
500
Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz Babacan: Enflasyonu en geç 2 yılda tek haneye indireceğiz İşte Monster Notebook'un yeni deneyim mağazası! İşte Monster Notebook'un yeni deneyim mağazası!
Kaynak: İHA

Amerika Birleşik Devletleri, Karadeniz, Türkiye, İzmir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:17 Londra'da PKK yandaşları yürüyüş düzenledi, Bozkurt işareti yapan bir Azerbaycan Türkü'ne ise saldırdı
20:11 Bakan Nebati: 239 milyar lira vergi gelirinden vazgeçiyoruz
20:05 Galatasaray'da Burak Elmas'ın oyu geçersiz sayıldı
19:53 Ankara'da yaşanan sel felaketi nedeniyle hayatını kaybeden kişinin kimliği tespit edildi
19:35 Restorasyon paylaşımı tepki çekmişti! Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili açıklama geldi: Proje 2015 yılında ödül aldı
19:22 Ankara'da yaşanan sel felaketinde 1 kişinin cansız bedenine ulaşıldı
18:56 Real Madrid'e veda eden Marcelo'nın ilgisini Türkiye çekti
18:10 Ankara'da yaşanan sel felaketini vatandaşların çektiği fotoğraflar gözler önüne serdi
17:49 Her gün tablet mağazasına gidip defterine bir şeyler yazan çocuğun hikayesi duygulandırdı
17:48 Robot yardımcı hakemler, Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası'nda yeşil sahaya inecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.06.2022 20:44:25. #1.12#
SON DAKİKA: Amerikalı generalden Karadeniz açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement