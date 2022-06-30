Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Bursa'da ana yola inen inekler yoğun trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. İneklerin ana yolda dolaştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Bursa- Ankara karayolu Arabayatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarından kaçtıkları ve ana yola çıktıkları düşünülen 4 inek, yoğun trafikte araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bir süre ana yol üzerinde yürüyen inekler, vatandaşların yardımıyla yol kenarına yönlendirildi. Ana yolda metrelerce yürüyen ineklerin Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa ait olduğu ve bölgedeki Büyük Balıklı deresinin kenarındaki otluk alanda günlük olarak otladıkları öğrenildi. İneklerin ana yola çıktığı ve metrelerce yürüyerek trafiği tehlikeye soktuğu o anlar ise sürücüler ve diğer vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. İneklerin trafiğin en yoğun olduğu saatte ana yola çıkması dikkat çekerken, can ya da mal kaybının yaşanmaması sevindirdi. - BURSA