Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı

30.06.2022 00:59
Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı

Bursa'da ana yola inen inekler yoğun trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı.

Bursa'da ana yola inen inekler yoğun trafikte seyreden sürücülere zor anlar yaşattı. İneklerin ana yolda dolaştığı anlar cep telefonuyla kaydedildi.

Olay merkez Yıldırım ilçesi Bursa- Ankara karayolu Arabayatağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle kurban pazarından kaçtıkları ve ana yola çıktıkları düşünülen 4 inek, yoğun trafikte araç sürücülerine zor anlar yaşattı. Bir süre ana yol üzerinde yürüyen inekler, vatandaşların yardımıyla yol kenarına yönlendirildi. Ana yolda metrelerce yürüyen ineklerin Arabayatağı Mahallesi'nde yaşayan bir vatandaşa ait olduğu ve bölgedeki Büyük Balıklı deresinin kenarındaki otluk alanda günlük olarak otladıkları öğrenildi. İneklerin ana yola çıktığı ve metrelerce yürüyerek trafiği tehlikeye soktuğu o anlar ise sürücüler ve diğer vatandaşlar tarafından anbean kaydedildi. İneklerin trafiğin en yoğun olduğu saatte ana yola çıkması dikkat çekerken, can ya da mal kaybının yaşanmaması sevindirdi. - BURSA

YORUMLAR
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Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı Hafif ticari aracın çarptığı motosikletli böyle havalandı Ankara'dan çaldıkları araçla Eğirdir'de yakalandılar Ankara'dan çaldıkları araçla Eğirdir'de yakalandılar
Kaynak: İHA

Tragger, Ankara, Bursa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ana yola inen inekler araç sürücülerine zor anlar yaşattı - Son Dakika
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