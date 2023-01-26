Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi - Son Dakika
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Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi

26.01.2023 12:26

Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini bildirdi.

Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, nesli tükenmekte olan Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini bildirdi.

Bakan Kirişci, sosyal medya hesabından Anadolu leoparının iki ayrı bölgede yeniden görüntülendiğini ifade etti. Nesli tehlike altında bulunan Anadolu leoparının, Doğu Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce ülkede tespiti ve korunması için yürütülen çalışmalar çerçevesinde fotokapanlarla kaydedilen görüntüleri paylaşan Kirişci, "İzini sürmeye, heyecanla yolunu gözlemeye devam edeceğiz. Bu kadim topraklar ilelebet yurdu, heybeti daim olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Anadolu leoparı iki ayrı bölgede yeniden görüntülendi - Son Dakika

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