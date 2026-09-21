Anadolu Mektebi'nin Cengiz Dağcı Okumaları Eskişehir'de 9 ilden öğrenciyle başladı - Son Dakika
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Anadolu Mektebi'nin Cengiz Dağcı Okumaları Eskişehir'de 9 ilden öğrenciyle başladı

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Anadolu Mektebi\'nin Cengiz Dağcı Okumaları Eskişehir\'de 9 ilden öğrenciyle başladı
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Anadolu Mektebi'nin Cengiz Dağcı Okumaları programının açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde gerçekleştirildi. Düzenlenen panelde Dağcı'nın hayatı, eserleri ve edebi kişiliği ele alındı; programa 9 farklı ilden öğrenciler katıldı.

Eskişehir'de Anadolu Mektebi tarafından düzenlenen 'Yazar Okumaları- Cengiz Dağcı Okumaları' programının açılışı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılış paneli, Eti Sosyal Bilimler Lisesi'nde düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın ve Vali Dr. Erdinç Yılmaz konuşma yaptı.

"Okuyun, düşünün, anlamaya çalışın"

Konuşmasında Anadolu Mektebi'nin 14 yıl önce 12 gönüllü öğrenciyle başlayan ve bugün ülke genelinde gençleri büyük yazarlar ve fikirlerle buluşturan önemli bir eğitim ve kültür hareketine dönüştüğünü belirten Vali Yılmaz, gençlerin büyük yazarların eserlerini okuyarak düşünmelerinin, kendi fikirlerini geliştirmelerinin ve bunları ifade edebilmelerinin büyük önem taşıdığını söyledi. Bu yıl Cengiz Dağcı'nın eserlerinin ele alındığına dikkat çeken Vali Yılmaz, Dağcı'nın eserlerinde Kırım'ın hafızası, sürgünün acısı, vatan sevgisi ve aidiyet duygusunun önemli bir yer tuttuğunu belirterek, Cengiz Dağcı'nın eserlerinin yalnızca Kırım Türklerinin değil, Türk dünyasının ortak hafızasının önemli bir parçası olduğunu ifade etti. Gençlere "Okuyun, düşünün, anlamaya çalışın. En önemlisi, kendi sesinizi bulun" sözleriyle seslenen Vali Yılmaz, kitapların yalnızca geçmişi anlatmadığını, geleceğin kurulmasına da katkı sağladığını belirterek geleceğin güçlü Türkiye'sinin okuyan, düşünen, vicdan sahibi ve değerlerine bağlı gençlerin omuzlarında yükseleceğini vurguladı.

Cengiz Dağcı'nın hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve eserleri hakkında konuşuldı

Eskişehir'in böyle anlamlı bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Yılmaz, farklı şehirlerden gelen gençlerin bir araya gelmesinin şehirler ve gönüller arasında yeni bağlar kurulmasına vesile olduğunu ifade etti. Vali Yılmaz, Anadolu Mektebi'nin gençleri kitapların dünyasında buluşturan ve onları düşünmeye, anlamaya ve kendilerini ifade etmeye teşvik eden çalışmalarını takdirle karşıladığını belirterek, programın hazırlanmasında emeği bulunan akademisyenlere, yazarlara, öğretmenlere ve eğitim camiasına teşekkür etti. Daha sonra düzenlenen panelde Cengiz Dağcı'nın hayatı, eserleri, edebi kişiliği ve eserlerinde ele aldığı temalar farklı yönleriyle değerlendirildi.

Programa Vali Dr. Erdinç Yılmaz'ın yanı sıra Merkez Valileri Mevlüt Bilici ve Aydın Nezih Doğan, Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Fethi Fahri Kaya, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, akademisyenler, öğretmenler ve 9 farklı ilden gelen öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA
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