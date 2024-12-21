Anadolu Üniversitesi'nden Öğrenci Butiği - Son Dakika
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Anadolu Üniversitesi'nden Öğrenci Butiği

Anadolu Üniversitesi\'nden Öğrenci Butiği

Anadolu Üniversitesi, ihtiyacı olan öğrencilere destek için 'Öğrenci Butiği' hizmetini başlattı.

21.12.2024 16:35
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Anadolu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini ekleyerek ihtiyaç sahibi öğrenciler için 'Öğrenci Butiği' hizmetini hayata geçirdi.

'Dolabınızda iyiliğe yer açın' sloganıyla Anadolu Üniversitesi Merkezler ve Birimler Binası'nın alt katında faaliyet gösteren Öğrenci Butiği, temiz ve kullanılabilir durumdaki ikinci el ya da sıfır kıyafetleri ihtiyaç sahibi öğrencilerine ulaştırmayı hedefliyor.

Anadolu Üniversitesi, sosyal sorumluluk projeleriyle hem başarılı hem de ihtiyaç sahibi öğrencilerinin yaşam kalitesini iyileştirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Üniversite, Eğitimi Destekleme Vakfı aracılığıyla toplam altı farklı kategoride destek sağlıyor. Öğrencilere ücretsiz konaklama, dizüstü bilgisayar, ücretsiz kafeterya/yemek hizmetleri ve nakdi destek gibi imkanlar sunan Anadolu Üniversitesi, ayrıca 1137 öğrencisine, üniversitenin yemekhanelerinde üç öğün sağlıklı yemek bursu veriyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Eğitim, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anadolu Üniversitesi'nden Öğrenci Butiği - Son Dakika

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