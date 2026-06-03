Anadolu Üniversitesi\'nden Sınav Dönemine Destek

Anadolu Üniversitesi, final haftasında yoğun bir çalışma temposu içerisinde olan öğrenciler için kampüs içerisinde ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramında bulunuyor. Öğrencilerin sınav stresini azaltmayı ve ders aralarında dinlenmelerine imkan sağlamayı amaçlayan uygulama, 11 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek.

Özellikle kütüphanede uzun saatler boyunca ders çalışan öğrenciler için önemli bir kolaylık sağlayan ikramlar sayesinde öğrenciler gece saatlerinde kampüs dışına çıkmak zorunda kalmadan sıcak içecek ve çorbaya ulaşabiliyor. Uygulama aynı zamanda öğrencilerin sosyalleşmesine ve sınav döneminin yoğunluğunu bir nebze olsun hafifletmesine katkı sunuyor.

"Sınavın yorgunluğunu güzel sohbetlerle aştık"

Eğitim Fakültesi öğrencisi Hümeyra Güven, uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirerek şunları söyledi: "Hem sınav yorgunluğunu atmak ve dinlenmek adına güzel bir fırsat hem de ders aralarında arkadaşlarımızla sosyalleşip kafa dinliyoruz. Sınavın yorgunluğunu güzel sohbetlerle aştık."

"Hizmetin yapılması çok mantıklı olmuş"

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Elif Çetinkaya ise özellikle akşam saatlerinde yaşanan zorluklara dikkat çekerek şöyle konuştu:

"Sınav haftasında belli bir saatten sonra kampüs çevresinde sıcak bir şeyler içme imkanı bulmamız çok zor oluyor. O yüzden bu hizmetin yapılması bence çok mantıklı olmuş."

"Çok güzel ve faydalı bir hizmet"

Eczacılık Fakültesi öğrencisi Selim Karataş, uygulamanın ders çalışma sürecine olumlu katkı sağladığını belirterek şunları kaydetti: "Sıcak bir çay veya çorba molası vermek çok iyi oluyor. Çay ve çorba dağıtımı bizim için çok güzel ve faydalı bir hizmet."

"Harika bir uygulama"

İletişim Bilimleri Fakültesi öğrencisi Yağmur Kıran da uygulamanın öğrencilerin kampüs içerisinde daha rahat vakit geçirmesine katkı sunduğunu ifade ederek şöyle dedi:

"Okuldan dışarı çıkmamıza gerek kalmadan içecek ihtiyaçlarımızı karşılayabiliyoruz. Ders çalışma sırasında mola verip arkadaşlarımızla oturabiliyoruz. Çok güzel, harika bir uygulama."

Final haftasında öğrencilerin yanında olmayı sürdüren Anadolu Üniversitesi, ücretsiz çay, çorba ve kahve ikramlarıyla öğrencilerin hem temel ihtiyaçlarını karşılamalarına hem de sınav dönemini daha rahat geçirmelerine katkı sağlıyor. 11 Haziran Perşembe gününe kadar devam edecek uygulama, öğrencilerden yoğun ilgi görüyor. - ESKİŞEHİR