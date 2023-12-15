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Anadolu ve Konya'nın eşsiz lezzetleri Denizli'de buluştu - Son Dakika
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Anadolu ve Konya'nın eşsiz lezzetleri Denizli'de buluştu

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Federasyonunun destekleriyle düzenlenen Konya ve Anadolu Gastronomi Fuarı, Denizli'de başladı. Fuarda, Konya'nın kültürel zenginlikleri ve lezzetleri tanıtıldı. Fuar, 17 Aralık Pazar gününe kadar halka açık olacak.

Anadolu ve Konya\'nın eşsiz lezzetleri Denizli\'de buluştu
15.12.2023 - 22:00,
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- Anadolu ve Konya'nın eşsiz lezzetleri Denizli'de buluştu

Konya ve Anadolu Gastronomi Fuarı Denizli'de başladı

DENİZLİ - Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Federasyonunun destekleriyle düzenlenen fuar, Anadolu ve Konya'nın kültürel zenginlikleriyle eşsiz lezzetlerini Denizli'de buluşturdu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi ve Konyalılar Federasyonunun destekleriyle düzenlenen Konya ve Anadolu Gastronomi Fuarı, Denizli'de kapılarını ziyaretçilerine açtı. Fuarın açılışına Konyalılar Federasyonu Genel Başkanı Yusuf Deve Bacak ve bölgedeki il başkanlarının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Konya'nın kültürü, tarihi ve damak çatlatan gastronomisini Denizli halkına yaşatan fuarda, Konya Etli Ekmeği ustaları tarafından dev fırınlarda pişirilip halka sunuldu. Bamya çorbası, düğün pilavı, tatlıların şahı olarak nitelendirilen saç arası gibi önemli tatlar ile Anadolu'nun birçok lezzeti Denizli halkına tanıtıldı. Açılışta düzenlenen semazen gösterileri ve bando takımı, Denizlililere unutulmaz anlar yaşatırken; Konya ve Anadolu Gastronomi Fuarı görsel bir şölen havasında başladı.

Etkinliğe katılan Denizlililere teşekkür eden Genel Başkan Yusuf Deve Bacak, "Konya ve Anadolu Gastronomi Fuarını Denizlilerle buluşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Konya'nın kültürel zenginliklerini ve bir birinden lezzetli ürünlerinin hepsini buraya getirdik.

Konyalılar Federasyonu ve Denizli Büyük Şehir Belediyesi tarafından desteklenen Konya Anadolu ve Gastronomi Fuarı, 17 Aralık Pazar gününe kadar Denizli Adalet Parkı yanında kapılarını halka açık tutacak.

Kaynak: İHA
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