Anadoludakiler Kooperatifçilik Kampı Başvuruları Başladı

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen Anadoludakiler Projesi kapsamında düzenlenecek "Anadoludakiler Kooperatifçilik Kampı" için başvurular başladı.

Kooperatiflerin, üreticilerin ve yerel girişimcilerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlayan kamp, 20-24 Temmuz tarihleri arasında Kapadokya Üniversitesi Mustafapaşa Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek.

Beş gün sürecek uygulamalı eğitim programında katılımcılar; kooperatifçilik, yerel kalkınma, markalaşma, dijital pazarlama, e-ticaret, ürün fotoğrafçılığı ve hikaye anlatıcılığı gibi birçok alanda uzman isimlerden eğitim alma fırsatı bulacak.

Program kapsamında ayrıca kadın kooperatifleri, zanaat atölyeleri ve deneyim odaklı üretim merkezlerine saha ziyaretleri düzenlenecek. Başarılı uygulamaların yerinde inceleneceği ziyaretlerde katılımcılar arasında bilgi paylaşımı ve iş birliği imkanlarının geliştirilmesi hedefleniyor.

El sanatları ve zanaat alanında üretim yapanlar, tarım ve gıda sektöründe faaliyet gösteren üreticiler, kooperatifler ile bu alanlarda girişimcilik faaliyetlerini sürdüren kişiler programa başvurabilecek. Kampın özellikle kurumsal kapasitesini geliştirmek, ürünlerini daha geniş pazarlara ulaştırmak ve dijital dünyada görünürlüğünü artırmak isteyen üreticilere önemli katkılar sunması bekleniyor.

Katılımcılara program süresince konaklama, eğitimler, uygulamalı atölye çalışmaları, saha ziyaretleri, yemek hizmetleri ve katılım belgesi verilecek.

Başvuruların 10 Temmuz tarihine kadar devam edeceği belirtilirken, programa katılmak isteyen kooperatifler, üreticiler ve girişimcilerin başvurularını anadoludakiler.org internet sitesi üzerinden yapabilecekleri bildirildi.

Kapadokya'nın tarihi ve kültürel atmosferinde gerçekleştirilecek Anadoludakiler Kooperatifçilik Kampı'nın, yerel kalkınmanın güçlendirilmesine katkı sağlaması, üreticiler arasında dayanışmayı artırması ve Anadolu'nun üretim gücünü geleceğe taşıyacak yeni iş birliklerine zemin hazırlaması hedefleniyor. - NEVŞEHİR