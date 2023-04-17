Batman Sağlık Mahallesinde 28 yaşındaki Veysi Doyan gece geç saatlerde evine geldi. Anahtarını evde unutunca binanın 4'cü katına çıkarak evinin balkonuna kendini sarktığı esnada dengesini kaybederek sert beton zemine düştü.
28 yaşındaki Veysi Doyan olay yerinde feci şekilde can verdi. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Doyan'ın cenazesi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Yerel › Anahtarını unutan genç, evine girmek için çatıya tırmanırken dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika