Anahtarını unutan genç, evine girmek için çatıya tırmanırken dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Anahtarını unutan genç, evine girmek için çatıya tırmanırken dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaşamını yitirdi

17.04.2023 16:37

Batman ilinde 28 yaşındaki genç, evde unuttuğu anahtarı almak amacıyla 4 katlı binanın çatısından içeri sarkarak eve girmeye çalıştığı sırada dengesini kaybedip yere düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Batman Sağlık Mahallesinde 28 yaşındaki Veysi Doyan gece geç saatlerde evine geldi. Anahtarını evde unutunca binanın 4'cü katına çıkarak evinin balkonuna kendini sarktığı esnada dengesini kaybederek sert beton zemine düştü.

ORACIKTA CAN VERDİ

28 yaşındaki Veysi Doyan olay yerinde feci şekilde can verdi. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından öldüğü belirlenen Doyan'ın cenazesi, Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman'da çatıdan balkona inmeye çalışan genç yere düşerek hayatını kaybetti
Kaynak: İHA
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Batman, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anahtarını unutan genç, evine girmek için çatıya tırmanırken dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Anahtarını unutan genç, evine girmek için çatıya tırmanırken dengesini kaybedip aşağıya düşerek yaşamını yitirdi - Son Dakika
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