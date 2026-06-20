Anamur\'da Gençlik Bilgi Yarışması Ödülleri Verildi

Mersin'in Anamur ilçesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Umre Ödüllü Gençlik Bilgi Yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Anamur İlçe Müftülüğü ve Gençlik Koordinatörlüğü tarafından organize edilen Gençlik Şöleninde ödüllerine kavuştu.

Lütfi Özdemir Parkında gerçekleştirilen programa Anamur Kaymakamı Kemal Duru, ilçe protokolü, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Programda konuşan İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, amaçlarının milli ve manevi değerlerine bağlı, bilinçli bir gençlik yetiştirmek olduğunu belirtti.

Kaymakam Kemal Duru ise yarışmanın gençlerin Hazreti Muhammed'i daha yakından tanımalarına katkı sunduğunu ifade ederek, manevi değerlerle yetişen gençlerin güçlü Türkiye'nin teminatı olduğunu söyledi.

Hayırseverlerin desteğiyle yarışmada derece elde eden Fatıma Nur Yıldırım, Efsane Kütük, Esile Gümüş ve Eda Akan umre ödülü kazanırken, hafız öğrenci Sare Nur Kaplander de verilen söz kapsamında umre ile ödüllendirildi.

Ödül töreninin ardından düzenlenen Gençlik Şöleninde ney dinletisi, çuval yarışı, mendil kapmaca, halat çekme, güreş, badminton, matrak ve taekwondo gösterileri gerçekleştirildi. Etkinliklerde katılımcılara çeşitli ikramlar sunulurken, öğrencilere dergi hediye edildi. - MERSİN