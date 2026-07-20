Anamur'da Yaz Vaaz Programları Başladı - Son Dakika
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Anamur'da Yaz Vaaz Programları Başladı

Anamur\'da Yaz Vaaz Programları Başladı
20.07.2026 11:07
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Anamur'da yaz aylarında yaylalara din hizmetleri için vaaz ve irşad programları düzenleniyor.

Mersin'in Anamur ilçesinde yaz aylarında yaylalara göç eden vatandaşlara yönelik din hizmetlerini güçlendirmek amacıyla İlçe Müftülüğü tarafından yayla vaaz ve irşad programları başlatıldı.

Anamur İlçe Müftülüğünce 10 Temmuz-28 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek programlar kapsamında Kaş, Abanoz, Akpınar, Killik ve Halkalı yaylalarındaki camilerde vaaz, sohbet ve dini rehberlik faaliyetleri yürütülüyor.

Programlarda İlçe Müftüsü Mehmet Fidan'ın yanı sıra Cezaevi Vaizi Hidayet Güvercin, Vaiz Muhammet Yasir Çolak, Şube Müdürü İshak Kacır, Murakıp Hamidullah Uysal, İmam Hatip İbrahim Sağır, ADRB Vaizi Fatma Güvercin, Din Hizmetleri Uzmanı Fatma Fidan ve Diyanet Haber Koordinatörü Ahmet Tokdemir görev alıyor. Din görevlileri vaaz ve sohbetlerin yanı sıra vatandaşlarla birebir görüşerek dini ve sosyal konulardaki soruları cevaplandırıyor, talep ve ihtiyaçları yerinde değerlendiriyor.

Manevi ve sosyal konular ele alınıyor

Programlarda iman esasları, kulluk bilinci, Kur'an eğitimi, ibadetler, güzel ahlak, kardeşlik, vatan sevgisi, birlik ve beraberlik, sosyal dayanışma ile çevre bilinci gibi konular işleniyor. Faaliyetler kapsamında kadınlara yönelik özel vaaz ve irşad programları da düzenlenerek yaylalarda yaşayan vatandaşların din hizmetlerinden daha etkin faydalanması hedefleniyor.

Yaz Kur'an Kursları yerinde incelendi

İlçe Müftüsü Mehmet Fidan, irşad hizmetleri kapsamında yaylalarda sürdürülen vaaz programları ile Yaz Kur'an Kurslarını da ziyaret etti. Din görevlileri ve kurs öğreticilerinden yürütülen eğitim faaliyetleri hakkında bilgi alan Fidan, öğrencilerle bir araya gelerek başarı dileklerini iletti.

Müftü Fidan, yaylalarda yaşayan vatandaşlara yönelik din hizmetlerinin yaz sezonu boyunca aralıksız sürdürüleceğini belirterek, çocukların Yaz Kur'an Kurslarına devam etmelerinin manevi gelişimleri açısından büyük önem taşıdığını ifade etti. - MERSİN

Kaynak: İHA

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