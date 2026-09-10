Anavatan Partisi 19. Dönem Kastamonu Milletvekili Refik Arslan 86 yaşında vefat etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 19. dönem milletvekili olarak Kastamonu'yu temsil eden Refik Arslan, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Anavatan Partisi 19. Dönem Kastamonu Milletvekili Refik Arslan, 86 yaşında hayatını kaybetti. Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası önceki dönem başkanı Selçuk Aslan ve İş Adamı Semih Arslan'ın babası olan Refik Arslan'ın cenazesinin yarın Nasrullah Camii'nde cuma namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından, Taşköprü ilçesi Aşağı Ayvalı köyündeki aile kabristanına defnedileceği öğrenildi.