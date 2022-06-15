Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

15.06.2022 11:18
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki yüksek mahkeme üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbelerini ziyaret ettiArslan, Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin Söğütteki türbesini...

Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki yüksek mahkeme üyeleri, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali Türbelerini ziyaret etti

Arslan, Bilecik ziyaretlerinde ilk olarak Osmanlı Devletin kurucu Osman Gazi'nin babası Kayı Aşireti lideri Ertuğrul Gazi'nin Söğütteki türbesini ziyaret etti. Burada Alp kıyafetiyle nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izleyen Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan, dua ederek, görevlilerden bilgi aldı. Daha sonra Aslan ve Vali Kızılkaya, Bilecik'e geçerek devletin manevi kurucu Osman Gazi'nin kayınpederi Şeyh Edebali Türbesi'ne de ziyaret gerçekleştirdiler. Türbede dua eden Arslan ve yanındaki heyet, Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni gezerek, görevli Ertuğrul Gündüz'den bilgi aldı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Prof. Dr. Zühtü Arslan ve beraberindeki heyet Vali Kızılkaya'ya misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederek, Bilecik'ten ayrıldı.

Öte yandan ziyaretlerde Bilecik Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, bazı ilçe kaymakamları da hazır bulundu. - BİLECİK

Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti
Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti

YORUMLAR
500
Pazaryeri'nde panayır havasında eğitim şenliği Pazaryeri'nde panayır havasında eğitim şenliği Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı Yaz Kur'an kursu eğitim seminerleri başladı
Kaynak: İHA

Anayasa Mahkemesi, Ertuğrul Gazi, Şeyh Edebali, Bilecik, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:16 Tekerlekli sandalyeyle geldiği adliye önünde kayınpederini vurdu: Yaşadığım acıları yaşamasını istedim
17:07 Fenerbahçelileri sinirlendirecek sözler! Ukraynalı teknik direktör: Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e zorluk çıkarmaz
16:55 9 yıl önce arkadaşını öldürmüştü! Sanığın mahkemede verdiği ifade şaşkına çevirdi: Öldüğüne inanmıyorum
16:52 Denizli'de iki gencin öldürülüp kuyuya atıldığı cinayetle ilgili korkunç detaylar ortaya çıktı! Silahla vurup cesetlerini yakmış ardından kuyuya atmış
16:48 Fırtına deresine serinlemek için giren ve hayatını kaybeden gencin son görüntüleri ortaya çıktı
16:36 İstilacı solucan türüne karşı uzmanlar uyardı: 30 santim sıçrayabiliyor ve dışkıları taş duvarları devirebiliyor
16:22 DBP'li vekil tarafından darp edilen polis memuru yaşadıklarını anlattı: Kaskımın alt kısmından elini sokarak çene kısımlarıma yumruk attı
16:17 Efsaneleşen video benzin zamlarının ardından yeniden gündeme geldi! "2 bin 500 TL aracımın mazotuna yetmez"
16:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği için 2 şart
16:09 Irkçılığa karşı sembol haline haline gelen Nijeryalı futbolcu arabasında ölü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2022 17:29:32. #1.11#
SON DAKİKA: Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, Ertuğrul Gazi ve Şeyh Edebali türbelerini ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement