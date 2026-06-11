Ankara 2 No'lu Barosu'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika
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Ankara 2 No'lu Barosu'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı

Ankara 2 No\'lu Barosu\'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı
11.06.2026 16:21
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Ankara 2 No'lu Barosu, genç avukatların gelişimine katkı sunacak yeni hizmet binasını açtı.

Ankara 2 No'lu Barosu'nun yeni hizmet binası düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Genç avukatların mesleki gelişimine katkı sunmak amacıyla hayata geçirilen dönüşümlü ofisler, konferans salonları, toplantı alanları ve çeşitli sosyal imkanların yer aldığı Ankara 2 No'lu Barosu'nun yeni hizmet binası, düzenlenen törenle hizmete girdi. Törende konuşan Ankara 2 No'lu Barosu Başkanı Av. Gökhan Ağdemir, yeni hizmet binasının yalnızca fiziki bir yapı olmadığını belirterek, meslektaşların bir araya geldiği, eğitim aldığı ve dayanışmanın güçlendiği bir merkez olacağını ifade etti. Ağdemir, "Burayı yalnızca duvarlardan ve odalardan oluşan fiziki bir yapı olarak görmüyoruz. Burayı meslektaşlarımızın ürettiği, eğitim aldığı, bir araya geldiği ve sosyalleştiği yaşayan bir merkez olarak görüyoruz. Çünkü biliyoruz ki binalar yalnızca betonla değil; emekle, inançla ve ortak hedeflere duyulan kararlılıkla yükselir. Bu nedenle meslektaşlarımızdan aidiyet beklemeden önce onlara aidiyet hissedecekleri samimi bir ortam sunmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu anlayışla hayata geçirdiğimiz hizmet binamız, özellikle mesleğin başındaki meslektaşlarımızın kullanımına sunulmak üzere ücretsiz ve dönüşümlü olarak faydalanabilecekleri ofisler, eğitim salonları ve konferans alanlarıyla donatılmıştır" şeklinde konuştu.

"Kamu avukatlarımızın özlük haklarının iyileştirilmesi, mesleğimiz adına büyük önem taşımaktadır"

Avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine ve meslektaşlarının yıllardır dile getirdiği taleplerin karşılanmasına yönelik çalışmaların olumlu sonuçlanacağına dair inançları olduğunu vurgulayan Ağdemir, "Bugün bir kez daha 206 bin meslektaşımıza verdiğimiz sözlerin arkasında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Avukatlarımızın silah ruhsat harcından muaf tutulmasına ilişkin düzenlemenin hayata geçirilmesi ve kamu avukatlarımızın yıllardır çözüm bekleyen özlük haklarının iyileştirilmesi, mesleğimiz adına büyük önem taşımaktadır. Bu taleplerimizin karşılık bulması noktasında Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek'in ve Gazi Meclisimizin gerekli hassasiyeti göstereceğine, yürütülen çalışmalara destek vererek sürecin sonuçlandırılmasına katkı sunacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Bu bina avukatlarımızın bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sunacağı önemli bir merkez olacaktır"

Adalet Bakan Yardımcısı Burak Ceyhan ise, açılışı yapılan binanın sadece bir hizmet alanı olmadığını, avukatların mesleki dayanışmasını artıracak önemli bir merkez olduğunu belirtti. Ceyhan, "Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz bu bina, sadece fiziki bir hizmet mekanı değildir. Aynı zamanda avukatlarımızın bir araya geleceği, mesleki dayanışmayı güçlendireceği, bilgi ve tecrübe paylaşımına katkı sunacağı önemli bir merkez olacaktır. Bu merkezin hukuk kültürünün gelişmesine, genç meslektaşlarımızın yetişmesine, meslek içi eğitim faaliyetlerine ve baromuzun kurumsal kapasitesinin güçlenmesine değerli katkılar sağlayacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Savunma güçlenirse yargı güçlenir"

Savunma makamının yargı sistemi içerisindeki önemine dikkat çeken Ceyhan, "Adalet, toplumsal barışın, huzurun ve güvenin teminatıdır. Hukuk devletini ayakta tutan yargı sistemi, iddia, savunma ve hükümden oluşan üç temel unsur üzerine kuruludur. Bu unsurlardan biri olan savunma makamı, adaletin tecellisi bakımından vazgeçilmezdir. Savunma güçlenirse yargı güçlenir, yargı güçlenirse adalet güçlenir. Adalet de ancak hakimin hükmü, savcının iddiası ve avukatın savunmasıyla bir bütün olarak hayat bulur. Yargının kurucu unsurlarından olan avukatlarımız, yalnızca bireyleri temsil etmez, aynı zamanda hak arama hürriyetinin, insan haklarının ve hukuk devletinin de güvencesidir" dedi.

"Stajyer avukatlara yönelik desteklerin artırılması çalıştığımız başlıklar arasındadır"

Adalet Bakanlığı olarak avukatlık mesleğinin güçlendirilmesine yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Ceyhan, "Avukatlık Kanunu'nun güncellenmesi, avukatlarımızın belge temin yetkilerinin genişletilmesi, mesleki birlik ve dayanışmanın güçlendirilmesi, stajyer avukatlara yönelik desteklerin artırılması, üzerinde çalıştığımız başlıklar arasındadır. Avukatlarımızın çalışma şartlarının iyileştirilmesi, mesleki faaliyetlerini daha etkin sürdürebilmeleri ve savunma makamının daha güçlü hale gelmesi için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda bağımsız, tarafsız, erişilebilir ve etkin bir adalet sistemi hedefiyle reformlarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Bunu yaparken hukuk camiamızın tüm paydaşlarıyla istişare içinde hareket etmeyi sürdüreceğiz" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara 2 No'lu Barosu'nun Yeni Hizmet Binası Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Hale Canavarcı Hale Canavarcı:
    güzel bina ama devlet avukatları için hala sorunda çözülmüş değil yıllardır bekliyorlar hak ettikleri iyileştirmeyi beton yerine insana yatırım yapılsa daha iyi olurdu 0 0 Yanıtla
  • Ömer Tanıbalı Ömer Tanıbalı:
    eline sağlık bu binanın yapımında emeği geçenlere ama şu genç avukatları biraz da sorgulu düşünmeye teşvik etseler iyi olur ne dediler haklı da duyabilirler hukuk mesleğinin gözü kapalı takip etme olmadığı açık konuşmak lazım bir de çocuklara meslek seçmeden evvel bunları anlatırsa daha iyi olur 0 0 Yanıtla
  • Umut Seda Zafer Umut Seda Zafer:
    yazık ya ne kadar güzel bir girişim ama üzülerek söylüyorum artık bu tür yerler sadece şehir merkezindeki avukatlar için kalıyo anadolu da çalışan arkadaşlar ne zaman böyle imkanlardan faydalanabiliyo biz kültür olarak merkeze taptığımız için çevre dediğimiz yerleri hiç düşünmüyo hepimiz böyle olunca tabii eşitsizlik de artıyo 0 0 Yanıtla
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