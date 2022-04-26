Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak

26.04.2022 15:12
Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Çankaya Alacaatlı Mahallesi’nde kuracağı ‘Lavanta Parkı’ ile buluşturacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 85 bin metrekarelik atıl alana Lavanta Parkı kuracaklarını belirterek, “Yeşilin Başkenti’nde geleceğe yaşanabilir bir nefes, çocuklarımıza temiz yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Farklı bitki türlerinin de yer alacağı parkımızı ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlileri Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde kuracağı 'Lavanta Parkı' ile buluşturacak. Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımda 85 bin metrekarelik atıl alana Lavanta Parkı kuracaklarını belirterek, "Yeşilin Başkenti'nde geleceğe yaşanabilir bir nefes, çocuklarımıza temiz yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Farklı bitki türlerinin de yer alacağı parkımızı ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

"Yeşilin Başkenti" projesi ile çevre dostu park ve ağaçlandırma çalışmalarını hayata geçiren Ankara Büyükşehir Belediyesi şimdi de Başkentlileri 'mor güzellik' olarak adlandırılan "Lavanta Parkı" ile buluşturmaya hazırlanıyor.

Başkentlilere sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla seslenen ABB Başkanı Mansur Yavaş, "Yeşilin Başkenti'nde geleceğe yaşanabilir bir nefes, çocuklarımıza temiz yarınlar bırakmak için çalışıyoruz. Alacaatlı Mahallesi'nde 85 bin metrekarelik atıl alana Lavanta Parkı kuruyoruz. Farklı bitki türlerinin de yer alacağı parkımızı ağustos ayında tamamlamayı planlıyoruz" dedi.

BAŞKENTLİLERİN YENİ BULUŞMA NOKTASI OLACAK

Çankaya Alacaatlı Mahallesi'nde atıl durumda bulunan 85 bin metrekarelik alana kurulacak Lavanta Parkı, koşu yolu, fitness, çocuk oyun alanı, Pati Park ve 125 araçlık otoparkı ile engelli-engelsiz ayrımı olmadan erişilebilir şekilde dizayn edilecek.

Alanının doğal ve kültürel özellikleri göz önüne alınarak ekonomik ve uygulanabilir, bakımı kolay bir tasarımın tercih edileceği parka; 30 bin lavantanın yanı sıra Ankara iklimine dayanıklı, fonksiyonel, estetik açıdan düzgün formlu aromatik bitkiler (biberiye, ardıç, gaura ve kelebek çalısı) ve meyve ağaçları da dikilecek.

AĞUSTOS AYINDA TAMAMLANMASI PLANLANIYOR

Yerli üreticilerden satın alınacak Huş, Ihlamur, Kırmızı Yapraklı Japon Akçaağacı, Pembe Çiçekli At Kestanesi, Salkım Söğüt ve Meşe başta olmak üzere Ayva, Elma ile Armut gibi meyve ağaçlarının yer alacağı parkta yaklaşık toplam 45 bin ağaç ve lavanta toprakla buluşturulacak.

İhalesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı tarafından yapılan ve Ağustos ayında tamamlanması planlanan parkın yapımına kısa süre içinde başlanacak.

Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak
Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak
Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak
Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak

YORUMLAR
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Mansur Yavaş, Lavanta, Çankaya, Ankara, Yerel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir, Başkentlileri Lavanta Parkı ile Buluşturacak - Son Dakika


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