Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı\'nı Coşkuyla Kutluyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı büyük bir coşkuyla kutlayacak. Başkentli çocuklar 23 Nisan günü Gençlik Parkı'nda düzenlenecek Çocuk Şenliği'nde; atölye, animasyon ve sürpriz gösterilerle buluşacak. 3 gün sürecek kutlamalara Atatürk Orman Çiftliği'nde gerçekleştirilecek Semicenk, Gazapizm ve Edis konserleri renk katacak.
Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kentte düzenlediği etkinliklerle büyük bir coşkuyla kutlayacak. 3 gün boyunca sürecek etkinlikler kapsamında 21 Nisan'da Semicenk, 22 Nisan'da da Gazapizim Başkentliler için sahne alacak. Kutlamalar, 23 Nisan günü yapılacak Çocuk Şenliği'nin ardından Edis konseri ile tamamlanacak.
Kutlamalar üç gün sürecek
Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın coşkusu, Ankara Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği etkinlikler ile dolu dolu yaşanacak. Büyükşehir Belediyesi 3 gün boyunca sürdüreceği etkinlikler kapsamında Ankaralıları üç farklı sanatçı ve Çocuk Şenliği ile buluşturacak.
21 Nisan'da Semicenk, 22 Nisan'da Gazapizm sahne alacak
Etkinlikler kapsamında ilk olarak Semicenk, 21 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde sahne alacak. Kutlamalara konserlerle renk katan Ankara Büyükşehir Belediyesi 22 Nisan Pazartesi günü de Atatürk Orman Çiftliği'nde Gazapizm konserine ev sahipliği yapacak. Konsere gitmek isteyen vatandaşlar için konserlerin gerçekleşeceği tarihlerde 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri düzenlenecek.
Kutlamalar Edis konseriyle taçlanacak
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları, 23 Nisan Salı günü saat 20.00'de Atatürk Orman Çiftliği'nde verilecek Edis konseri ile taçlanacak. Tüm çocukların ve Ankaralıların davetli olduğu Edis konseri için de 16.00 ve 24.00 saatleri arasında Zafer Çarşısı ile Atatürk Orman Çiftliği'nden karşılıklı ring seferleri yapılacak.
Çocuk şenliğinde birbirinden özel etkinlikler yapılacak
Başkentli çocuklar 23 Nisan günü saat 13.00'ten 18.00'e kadar Çocuk Şenliğinde bir araya gelecek.
Gençlik Parkı havuzunun önünde gerçekleşecek birbirinden özel etkinlikler kapsamında; 13.00-14.00 saatleri arasında Karagöz Konserde, 14.00-14.30 saatleri arasında Balon Korteji, 14.30-18.00 saatleri arasında ise çocuk atölyeleri, oyun alanları, animasyon ve sürpriz gösteriler çocuklarla buluşacak.
Metro tutamaçlarını çocukların resim ve şiirleri süsleyecek
EGO Genel Müdürlüğü de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda metro tutamaçlarını, çocukların duygu ve düşüncelerini ifade ettiği resim ve şiirleriyle süsleyecek. Çalışmasının sergilenmesini isteyen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri, resim ya da şiirlerini; isim, soy isim, yaş, öğrenim durumu ve iletişim bilgileriyle birlikte, 18 Nisan Perşembe günü mesai bitimine kadar "basin@ego.gov.tr" adresine gönderebilecek. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara Büyükşehir Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı Coşkuyla Kutluyor - Son Dakika
Gazze Şeridi'nde altı aydır süren İsrail saldırıları devam ediyor. Şu ana kadar 33.000'den fazla Filistinli öldürüldü. Filistinlilere ait tesis ve binaların yüzde 80'inden fazlası yıkıldı. Bölge halkı, uluslararası toplumdan İsrail'e baskı yapmasını istiyor. Hamas liderleri, ateşkes ve rehine-esir takası için Mısır'a gidecek. İsrail, tüm kara birliklerini çekti ancak Nahal tugayı hala Gazze'de kalacak.
Şırnak'ta 31 Mart Mahalli İdareler seçimlerini bahane ederek izinsiz eylem yapan şahıslar, polis araçlarını taş yağmuruna tuttuktan sonra kaçmaya başladı. Şüphelilerden biri ile polis arasındaki kovalamaca güvenlik kamerasına yansıdı. Gösterici çocuklardan biri polis ekiplerinin dikkati sayesinde saklandığı aracın altında yakalanarak gözaltına alındı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yapılan yerel seçimlerin iptali ve tekrarlanması kararı üzerine, Siverek AK Parti ilçe teşkilatı basın açıklaması yaptı. Seçimlerin iptaline itiraz edileceği belirtildi.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden seçilen Şükrü Sargın, Zile Belediye Başkanı olarak mazbatasını aldı. Başkan Sargın, Cumhuriyet Halk Partisi'nin Zile'de 2 dönem üst üste kazanarak tarih yazdığını belirtti.
31 Mart yerel seçimlerinde yeniden Belediye Başkanı seçilen Ahmet Cin, Pendik Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle mazbatasını aldı. Başkan Cin, törende yaptığı konuşmada Pendik'in tamamına eşit ve adaletli hizmetler sunacaklarını belirtti.
Adana'da Kozan Belediye Başkanı seçilen Mustafa Atlı, mazbatasını aldıktan sonra itiraz üzerine başkanlığı düşürülen Nihat Atlı'nın mezarını ziyaret etti ve gözyaşlarına boğuldu.
İzmir'de otizmli bireyler ve aileleri, belediye başkanlarının da katılımıyla otizmli kişilerin sorunlarına dikkat çekmek için 2. İzmir Otizm Yürüyüşü gerçekleştirdi. Dünya Otizm Farkındalık Günü etkinlikleri kapsamında otizmli bireyler ve aileleri, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ve Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal ile Gündoğdu Meydanı'nda bir araya geldi.
Söke Belediye Meclisi, 31 Mart yerel seçimlerinin ardından ilk olağan toplantısını yaparak yeni dönemin organ seçimlerini gerçekleştirdi. Meclis başkan vekili, meclis katip üyeleri ve çalışma komisyonları ile encümen üyeleri gibi organlar seçildi.
Balıkesir'in Edremit Belediyesi'nde yeni dönemin ilk meclis toplantısı Belediye Başkanı Mehmet Ertaş başkanlığında yapıldı. Toplantıda meclis ihtisas komisyonları ve üye birliklerin temsilcileri seçildi. Mevcut komisyonlara ilave olarak Kent Estetiği Komisyonu kurulmasına karar verildi.
Bursa'nın Osmangazi Hürriyet Mahallesi'nde muhtar seçilen Fatma Tunçezer'in azalarından birisinin lakabı olan 'Boza' ibaresi matbaa tarafından oy pusulasında isminin yanına yazıldı. Bu durumun fark edilmesiyle muhtarlık iptal edildi. Mahalle sakinleri, Tunçezer'e destek için imza toplamaya başladı.
AK Parti Denizli İl Başkanı Yücel Güngör, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral ve belediye meclis üyeleriyle istişarede bulunarak başarılar diledi.
Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci başkanlığında yeni dönemin ilk olağan meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda encümen ile denetim komisyonu üye seçimi gerçekleştirildi.
Sizin düşünceleriniz neler ?