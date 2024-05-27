Ankara Büyükşehir Belediyesi BELMEK Kayıtları Başladı

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Ankara Büyükşehir Belediyesi Meslek Edindirme Kursları'nda (BELMEK) yeni dönem kayıtları başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor. Kültür ve Sosyal İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde hizmet veren BELMEK'lerde 6 ana bölgedeki 59 kurs merkezinde, 41 farklı branşta verilecek eğitimlere 3 Haziran tarihinde başlanacak.

Başkentli kadınların yoğun ilgi gösterdiği ve bir yandan meslek sahibi olmalarına katkı sağlayan diğer yandan da sanatsal ve kültürel gelişimine destek olan BELMEK kurslarında; makine nakışı, el nakışı, sim sırma, iğne oyası, şiş dantel, tel kırma, dantel anglez, giyim, filografi, kat-ı, mefruşat, patchwork, trikotaj, yorganlama, ahşap boyama, kumaş boyama, ipek pentur, tezhip-hat, minyatür, ebru, çini, seramik, mozaik, rölyef, ahşap rölyef, taş bebek, takı tasarımı, gümüş işlemeciliği, turistlik el sanatları, ev ekonomisi-yemek, resim, kilim, el örgücülüğü, sepet örücülüğü, jüt kari" gibi branşlarda usta öğreticiler tarafından eğitim verilecek. - ANKARA