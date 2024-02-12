Ankara Büyükşehir Belediyesi Çiçek Takas Uygulamasını Yeniden Başlattı - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi Çiçek Takas Uygulamasını Yeniden Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Çiçek Takas Uygulamasını Yeniden Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yoğun ilgi gören 'Çiçeğim Takas' uygulamasını Koru Metro İstasyonu'nda başlattı. Başkentliler, ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas edebilecek.

12.02.2024 14:32  Güncelleme: 14:36
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Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yoğun ilgi gören "Çiçeğim Takas" uygulamasını yeniden başlattı. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas imkanı sağlayan uygulamanın ilk adresi Koru Metro İstasyonu oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkentlilerin doğa ile olan bağlarını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ABB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından daha önce başlatılan ve Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas etmelerini sağlayan Çiçeğim Takas uygulaması kaldığı yerden devam ediyor.

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Şefi Burak Taşkesti takas uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:

"2022 yılında başladığımız çiçek takası uygulamasını, yoğun talep olmasından dolayı bu yıl tekrar başlatma kararı aldık. İlk durak olarak Koru Metro İstasyonu'nu tercih ettik. Vatandaşlarımızın evinde bakıma muhtaç olan çiçeklerini getirip toprak değişimlerini de yapıyoruz. Vatandaşlar evlerinde değiştirmek istedikleri çiçekleri getirerek değişimini yapabilir. ABB olarak çiçek koleksiyonu yapan vatandaşlarımızın eksik olan çiçeklerini biz karşılamak istiyoruz."

İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Koru Metro İstasyonu'nda başlatılan ve 2 gün süren uygulama, 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Batıkent Metro İstasyonu'nda devam edecek. Başkentliler, kurulan stantta 10.00-18.00 saatleri arasında çiçeklerini takas edebilecek.

Çiçeğim Takas uygulaması ile Başkentliler evlerinden ve bahçelerinden getirdikleri bitkileri kurulan stantta ücretsiz olarak beğendikleri çiçeklerle değiş tokuş yaparak bitki koleksiyonlarını genişletiyor. Yoğun ilgi gören uygulamada vatandaşlar sadece evlerine yeni çiçekler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli bitki türleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.

Kaynak: ANKA

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