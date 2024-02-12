Ankara Büyükşehir Belediyesi Çiçek Takas Uygulamasını Yeniden Başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), yoğun ilgi gören "Çiçeğim Takas" uygulamasını yeniden başlattı. Başkentlilere ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas imkanı sağlayan uygulamanın ilk adresi Koru Metro İstasyonu oldu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkentlilerin doğa ile olan bağlarını güçlendirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. ABB Çevre Koruma Kontrol Daire Başkanlığı tarafından daha önce başlatılan ve Başkentlilerin ellerinde bulunan çiçekleri ücretsiz olarak takas etmelerini sağlayan Çiçeğim Takas uygulaması kaldığı yerden devam ediyor.
Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı Bitkisel Şefi Burak Taşkesti takas uygulaması hakkında şu bilgileri verdi:
"2022 yılında başladığımız çiçek takası uygulamasını, yoğun talep olmasından dolayı bu yıl tekrar başlatma kararı aldık. İlk durak olarak Koru Metro İstasyonu'nu tercih ettik. Vatandaşlarımızın evinde bakıma muhtaç olan çiçeklerini getirip toprak değişimlerini de yapıyoruz. Vatandaşlar evlerinde değiştirmek istedikleri çiçekleri getirerek değişimini yapabilir. ABB olarak çiçek koleksiyonu yapan vatandaşlarımızın eksik olan çiçeklerini biz karşılamak istiyoruz."
İlkbahar mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte Koru Metro İstasyonu'nda başlatılan ve 2 gün süren uygulama, 17-18 Şubat 2024 tarihleri arasında Batıkent Metro İstasyonu'nda devam edecek. Başkentliler, kurulan stantta 10.00-18.00 saatleri arasında çiçeklerini takas edebilecek.
Çiçeğim Takas uygulaması ile Başkentliler evlerinden ve bahçelerinden getirdikleri bitkileri kurulan stantta ücretsiz olarak beğendikleri çiçeklerle değiş tokuş yaparak bitki koleksiyonlarını genişletiyor. Yoğun ilgi gören uygulamada vatandaşlar sadece evlerine yeni çiçekler kazanmakla kalmıyor, aynı zamanda çeşitli bitki türleri hakkında bilgi alışverişinde bulunuyor.
Yılın ikinci Kabine toplantısı sona erdi. 3 saat 15 dakika süren toplantısının ardından kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.
Avrupa Halter Şampiyonası kadınlar 45 kiloda Milli haltercilerimiz Cansu Bektaş, 2 altın ve 1 gümüşle Avrupa şampiyonu, Gamze Altun ise 1 altın ve 1 gümüşle Avrupa ikincisi oldu. Gamze Altun, 45 kiloda, silkmede 92 kilo kaldırarak Avrupa rekoru kırdı.
İbrahim Keloğlan isimli kişinin İstanbul'daki bir sitenin asansörüne giren kediyi tekmeleyerek öldürdüğü görüntüler ortaya çıkmıştı. Olaydan sonra yakalanıp hakkında dava açılan Keloğlan, 1 yıl 3 ay ceza aldı ancak hükmün açıklanması geri bırakıldı. Keloğlan hakkında verilen karar hayvanseverleri ayağa kaldırdı. Sosyal medyadan karara tepki gösteren birçok kişi "İbrahim Keloğlan tutuklansın" diyerek kampanya başlattı.
Avrupa Halter Şampiyonası'nda kadınlar 45 kiloda yarışan milli halterci Cansu Bektaş, koparmada 75 kilo kaldırarak Türkiye'nin şampiyonadaki ilk altın madalyasını kazandı. Cansu, bu başarısıyla Avrupa şampiyonluğuna ulaştı.
Sarıyer'de Belgrad Ormanı'nda avlanan bir grup avcı, çıplak halde ve kravatlarla ağaca bağlanmış bir erkek cesedi buldu. Cesedin kimliği belirlenemeyince Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
Alanyaspor ile berabere kalarak liderliği Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'a tepki yağıyor. Taraftarlar, sosyal medyada Ersun Yanal'ın takımın başına geçmesi gerektiği yönünde binlerce tweet attı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başkanlık ettiği CHP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı başladı. Belediye başkan adaylarının belirleneceği toplantıda Malatya için Veli Ağbaba, Esenyurt için Gürsel Tekin, Kadıköy için de Mesut Kösedağı isimlerinin ön plana çıktığı öğrenildi.
İsveç'in Gothenburg kentinde lunaparkta yapımı devam eden bir su parkında yangın çıktı. Binanın dışındaki su kaydırağında başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sararken, art arda patlamalar yaşandı. Gökyüzünü kaplayan duman bulutu kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Olayda yaralanma yaşanmadı.
Son Dakika › Yerel › Ankara Büyükşehir Belediyesi Çiçek Takas Uygulamasını Yeniden Başlattı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?