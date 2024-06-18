Ankara Büyükşehir Belediyesi Kurban Bayramı'nda İhtiyaç Sahiplerine Yardım Etti

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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı'nda da hayırsever ve ihtiyaç sahibi başkentliler arasında köprü oldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışıyla Başkentteki ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Tüm Türkiye'ye örnek olan sosyal yardım kampanyalarına imza atan Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı sebebiyle hayırsever ve ihtiyaç sahibi vatandaşları bir araya getirerek köprü görevi gördü.

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'Paylaştığın senindir, hemşehrini sevindir' sloganıyla hayata geçirilen kampanya kapsamında; bağışta bulunmak isteyen vatandaşlar, Hipodrom Caddesi üzerinde Toptancı Hali'nin yanında yer alan PORTAŞ Soğuk Hava Deposu'na da et getirerek iyilik hareketine katılıyorlar. PORTAŞ Soğuk Hava Deposu etlerin bozulma riskine karşı bayramın ikinci günü saat 13.00'e kadar bağışları kabul edebilecek. Hijyenik bir şekilde soğuk depolarla bekletilen etler ise puanlama sistemine göre en yüksek puandan başlamak üzere sosyal yardım alan ailelere gönderilecek. - ANKARA