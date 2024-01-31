Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Metro Hattı İhalesini İptal Etti

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Mamak Metro Hattının daha önce yapılan ihalesinin fahiş fiyat nedeniyle iptal edildiğini, yeniden ihale edileceğini duyurdu.
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin konuya ilişkin yaptığı açıklama şöyle:
"İptal Edilen İhaledeki Katılımcılar:
Cengiz İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ: 575.141.666 Euro
(Km Bedeli: 77 milyon Euro)
Makyol İnşaat Sanayi Turizm ve Ticaret AŞ: 579.257.958 Euro
(Km Bedeli: 78,2 milyon Euro)
Gülermak Ağır Sanayi İnşaat ve Taahhüt AŞ: 579.767.006 Euro
(Km Bedeli: 78,3 milyon Euro)
Kolin İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret AŞ: 594.000.000 Euro
(Km Bedeli: 80,2 milyon Euro)
Rönesans Medikal Taahhüt İnşaat AŞ: 605.444.485 Euro
(Km Bedeli: 81,8 milyon Euro)
Değerlendirme raporunda en düşük teklif olan 575.141.666,9 Euro, hesaplanan 370.000.000 Euro yaklaşık maliyetinin yüzde 55 üstündedir. İhale bu nedenle iptal edilmiş olup en kısa sürede yeniden ihale edilecektir."
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