Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Damla Sulama Desteği - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Damla Sulama Desteği

24.06.2025 14:22
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarımda suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla 810 çiftçiye toplamda 11 bin 396 damla sulama borusu yüzde 50 hibe ile dağıtıyor. Proje, iklim değişikliği ve kuraklıkla mücadeleye katkı sağlamayı hedefliyor.

(ANKARA)- Yerli üreticiye akaryakıttan sebze fidesine, buğday ve arpa tohumundan sıvı gübreye kadar pek çok konuda destek veren Ankara Büyükşehir Belediyesi, şimdi de bitki üreticilerine yönelik damla sulama borusu desteği başlattı. Tarımda suyun verimli kullanımı ve sürdürülebilir üretimin desteklenmesi amacıyla başlatılan destek kapsamında Başkent genelindeki 810 çiftçiye toplamda 11 bin 396 adet damla sulama borusu yüzde 50 hibe ile dağıtılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yerli üretimi desteklemek ve tarımda sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla hayata geçirdiği desteklerine devam ediyor. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 20 ilçede üretim yapan 810 çiftçiye toplamda 11 bin 396 adet damla sulama borusu yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtılıyor. Projeyle, tarımda suyun verimli kullanımı, iklim değişikliğine karşı üreticinin korunması ve kuraklıkla mücadele ile tarımsal verimliliğin artırılması hedefleniyor.

" Türkiye'de elektronik başvuru alan tek büyükşehir belediyesiyiz"

ABB Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Ahmet Mekin Tüzün, toprak ve su kaynaklarının korunması ile sürdürülebilir kullanımı için büyük özen gösterdiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Ankara genelinde ciddi anlamda sulama şebekeleri inşaatları, var olan şebekelerin iyileştirilmesi ve gölet yapımları gibi birçok konuyu gündemimize aldık, hızlı bir şekilde çalışıyoruz. KIRBİS üzerinden damla sulama boruları için başvurularımızı aldık. Türkiye'de elektronik başvuru alan tek büyükşehir belediyesiyiz. Buradaki amaç herhangi bir aracı araya girmeden üretici bize ulaşsın ve hak eden herkese destek verelim. Sayın Başkan'ımızın seçimlerde kullanmış olduğu 'Eğer dikkatli olmazsak önümüzdeki dönemde gıda ve su kriziyle karşılaşabiliriz' söylemlerini dikkate aldık. Son dönemde iklim değişikliğiyle beraber su kaynaklarında yaşadığımız sıkıntılar ortada. Toplam su kaynaklarımızın yüzde 70 ile 73 bandında tarımsal sulama için kullanıldığını dikkate aldığımızda bizim damla sulama borularını dağıtarak etkin su kullanımını sağlamamız çok önemli. Bu maksatla Türkiye'de ilk defa atık plastikten damla sulama borusu üreten fabrikayı kuran bir büyükşehir olarak 2 farklı sulama sistemini üreticilerle buluşturuyoruz. Gerek üreticilerimizin gerek sulama kooperatiflerimizin suyu etkin kullanmalarını sağlayacağız."

"Ekonomimize katkı sağlıyor"

Yassı ve yuvarlak olmak üzere iki tip damla sulama borusu desteğinden faydalanan çiftçiler, memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Zafer Özkan (Ankara Bölgesi Sulama Kooperatifleri Birlik Başkanı): "Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nın yapmış olduğu tarıma dayalı tüm desteklerinden faydalandığımız gibi kooperatiflerimiz de yeraltı basınçlı sulama sistemlerinin kurulumunda, arızalarının onarımında ve yenilenmesinde Büyükşehir Belediyesi'nden çok büyük destekler alıyor. Biz şu anda projeli sahalarımızda ürüne göre su verilmesi için ölçülebilir sayaç sistemleri kullandık. Bu sayaç sistemlerinin çoğunu Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle proje alanlarımıza kattık."

-Rauf Ünal:  "Damla sulama boruları sayesinde su kaybını minimuma indireceğiz. Bol su ziyan etmektense bitkinin ihtiyacı kadar suyu kullanacağız ve böylelikle su tasarrufu elde edeceğiz."

-Nurcan Gök: "Çok teşekkür ediyoruz. Ceviz bahçemiz mevcut. Onun için sulama hortumlarına ihtiyacımız vardı. Bir kısmını temin etmiştik ama bir kısmını da Belediye'den  aldık. Bizim için çok büyük bir destek oldu."

-Tarık Yıldız:  "Sağ olsun Allah razı olsun Başkan'ımız arkamızda duruyor, çiftçimize devamlı yardım ediyor, müteşekkiriz. Otuz dönümlük sulama borusu aldık. Bunu piyasadan almaya kalksam iki katını ödeyecektim. Yani 2 bin iki yüz liraysa, bin lira veriyoruz. Yarı yarıya, yüzde 50 belki biraz daha aşağı oluyor. Ekonomimize katkı sağlıyor."

-Can Taşın:  "Geçen sene nohut desteği almıştım, faydalandım. Sularımız azaldığı için, damla sulamaya geçmek için bu sene de bu destekten faydalandık."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Çiftçilere Damla Sulama Desteği - Son Dakika

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