Ankara'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Ankara'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Ankara\'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı

Ankara Valiliği, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yılın ilk 5 ayında 41 bin 403 işletmenin denetlendiğini ve Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 21 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı. Denetimler sonucunda insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünleri el konularak imha edildi.

30.05.2024 15:37
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Ankara Valiliği, güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yılın ilk 5 ayında 41 bin 403 işletmenin denetlendiğini ve Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere toplam 21 milyon TL ceza kesildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, il genelinde güvenilir gıda arzının sağlanması ve tüketici sağlığının korunması amacıyla denetimlerin sürdürüldüğü belirtilerek, "2024 yılının ilk 5 ayını kapsayan dönemde 41 bin 403 işletme denetlenmiş, alınan bin 389 numunenin 176'sı olumsuz sonuçlanmış; numune sonuçlarında Türk Gıda Kodeksi'ne aykırılık tespit edilen işletmelere 21 milyon TL tutarında 342 adet idari yaptırım kararı uygulanmıştır. Yapılan denetimlerde insan sağlığı açısından tüketimi uygun olmayan gıda ürünlerine el konularak imha edilmiştir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ankara'da 41 Bin İşletmeye Denetim: 21 Milyon TL Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika

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