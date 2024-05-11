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Ankara'da binlerce ziyaretçiyi ağırlayan Eymir Gölü, drone ile havadan görüntülendi

Ankara'nın doğal güzelliklerinden biri olan Eymir Gölü, her gün binlerce ziyaretçiyi doğanın büyüsüyle büyülemeye devam ediyor. Adeta bir tabloya dönüşen Eymir Gölü, gün batımıyla görenleri mest etti.

Göl kenarındaki izleyiciler, güneşin ufukta yavaş yavaş kaybolmasıyla birlikte renk cümbüşüne şahit olurken, gökyüzü turuncudan pembeye, mora kadar uzanan tonlarla boyandı. Yansımalarıyla göl yüzeyi de bu renk şölenine eşlik etti.

Eymir Gölü, doğaseverler için sadece bir doğal rezervuar değil, aynı zamanda dinginlik arayanların ruhunu dinlendiren bir mekan olarak da öne çıkıyor. Gün batımıyla birlikte gölün huzur verici atmosferi, ziyaretçilere unutulmaz anlaryaşatıyor. - ANKARA