Ankara'da sabah saatlerinde başlayan yoğun sis görüş mesafesini düşürürken, sis bulutlarının arasında kalan yapılar mest eden görüntüler oluşturdu.
Ankara'da yüksek binalar ve kuleler sisin arasından yükselirken, dron ile çekilen görüntülerde sisin şehir üzerinde oluşturduğu hayranlık uyandıran atmosfer gözler önüne serildi. Ankara'nın simge yapıları ve kuleleri sis tabakasının içinde görünürken, ortaya çıkan manzara izleyenleri mest etti. - ANKARA
Son Dakika › Yerel › Ankara'da Büyüleyici Sis Manzarası - Son Dakika
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